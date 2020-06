अनेकांना आवडत्या फळाचा स्वाद घेता आला नाही 

सोलापूर : आंबा कितीही महाग असू दे, तो अगदी आवडीने खाल्ला जातो. यंदा, मात्र काही जणांना कोरोनामुळे या आवडत्या फळाचा स्वाद घेता आला नाही. बऱ्याच जणांची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने ही गोष्ट घडली आहे.

कोरोनाच्या कचाट्यात सध्या अख्खे जग सापडले आहे. कोरोनामुळे देशभरात लॉकडाउन केल्याने सर्व उद्योगधंदे, सार्वजनिक व खासगी वाहतूक व्यवस्था, मार्केट यार्ड तसेच सर्व लहान-मोठ्या बाजारपेठा बंद होत्या. त्याचा फटका यंदाच्या उन्हाळ्यात फळांचा राजा आंब्याला देखील बसला आहे.

उन्हाळ्यात सोलापूर बाजार समितीत जिल्ह्यातील विविध गावांसह कोकणातील रत्नागिरी, देवगड तसेच कोल्हापूर आणि कर्नाटकातील आंबे विक्रीस आणले जातात. सोलापुरात येणाऱ्या आंब्यांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होते. यंदा कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर एप्रिल महिन्यात लॉकडाउन असल्याने सोलापूरच्या बाजारपेठेत हा आंबा थोड्या फार प्रमाणात दिसला. त्यामुळे त्याचे दरही सर्वसामान्यांना परवडणारे नव्हते. आंब्यांची एप्रिलमधील आवक (2019)

साधे आंबे : 270 क्विंटल

हापूस आंबा : 616 पेट्या मे महिन्यातील आवक

साधे आंबे : 32 हजार 340 पेट्या

हापूस : 7532 पेट्या जून महिन्यातील आवक

साधे आंबे : 28 हजार 244 क्विंटल

हापूस : 2784 पेट्या

--

आंब्यांची एप्रिलमधील आवक (2020)

साध्या आंब्याची आवक नाही

हापूस : 671 पेट्या मे महिन्यात

साधे आंबे : 3 हजार 576 क्विंटल

हापूस : 2362 पेट्या



Web Title: Many could not taste their favorite fruit