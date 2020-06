सोलापूर : महापालिका हद्दीत गुरुवारी तब्बल 91 कोरोनाबाधित आढळून आले. त्यामध्ये 62 पुरुष आणि 29 स्त्रियांचा समावेश आहे. एकाचा मृत्यू झाला. शहरातील राम मंदिर दाजी पेठ, साखर पेठ, मंगळवार पेठ, इंदिरा वसाहत भवानी पेठ, किसाननगर अक्कलकोट रस्ता, अंबिकानगर अक्कलकोट रस्ता, संतोषीमातानगर शेळगी, पोलिस वसाहत, रंगराजनगर, रविवार पेठ, जुने विडी घरकुल, ओम निवासनगर, सुपर मार्केट, भवानी पेठ, सदाशिव मार्कंडेय हॉस्पिटलजवळ, अवंतीन गर, धनश्री लाईन, एसटी स्टॅंड, दक्षिण कसबा, मड्डी वस्ती, भवानी पेठ, महालक्ष्मी चौक विडी घरकूल, समाजकल्याण मुरारजी पेठ, न्यू बुधवार पेठ, यशनगर, मुरारजीपेठ, जोडभावी पेठ, सिद्धेश्वरनगर, उत्तर सोलापूर, न्यू पाच्छा पेठ, रविवार पेठ, दोरकर गल्ली, सोलापूर विद्यापीठ केगाव, मंगळवार पेठ, स्वागत नगर, घोंगडे वस्ती, न्यू पाच्छा पेठ अशोक चौक, बुधवार पेठ, रेल्वे लाईन्स, अयोध्यानगर, हैदराबाद रस्ता, उमानगरी मुरारजी पेठ, तेलंगी पाच्छा पेठ, ओमप्रकाश सोसायटी, रुपा भवानी मंदीर, गांधीनगर, मुकुंदनगर, जोडभावी पेठ, न्यू विठ्ठल मंदीर, सुनीलनगर, घोंगडे वस्ती, सुमित्रानगर, यशवंतनगर, उमा कंपनी मुरारजी पेठ, लोणारी बिल्डींग, मराठा वस्ती, भवानी पेठ, तेलंगी पाच्छा पेठ, करलीनगर, राहूलनगर बाळे, दक्षिण सदर बझार, कोनापुरे चाळ, चिप्पा रेसिडन्सी, दाजी पेठ, घनशाम सोसासटी, कणके बिल्डींग शाहीर वस्ती, जुना विडी घरकूल लाईट कंपाउंड, अरविंदधाम पोलिस लाईन, जय मल्हार चौक बुधवार पेठ, रच्चानगर, बॉम्बे पार्क जुळे सोलापूर, कावल अपार्टमेट, घोंगडे वस्ती, काडादी नगर होटगीरस्ता , दक्षिण कसबाया परिसरात हे रुग्ण आढळून आले आहेत. गुरुवारी 176अहवालांची चाचणी करण्यात आली. त्यापैकी 86अहवाल निगेटिव्ह आले, तर 91 अहवाल पॉझिटिव्ह आले. आतापर्यंत 13 जण रुग्णालयातून बरे होऊन परत गेले. आज एक जणांचा मृत्यू झाला.

Web Title: As many as ninty one corona were affected in the municipal area on Thursday