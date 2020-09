"बस्स आता, आरक्षणासाठी वाट्टेल ते !' सांगोल्यात रास्ता व रेल रोको आंदोलन 

सांगोला (सोलापूर) : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यामुळे आज सकल मराठा समाजाच्या वतीने सांगोला येथे सांगोला-मिरज रस्त्यावरील रेल्वे गेटजवळ रास्ता रोको व रेल रोको आंदोलन करण्यात आले. "बस्स आता आरक्षणासाठी वाट्टेल ते...' असा एकच सूर मराठा बांधवांच्या भाषणातून व्यक्त होत होता. मराठा समाज आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने सकल मराठा समाजाच्या वतीने संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यात बंदची हाक देण्यात आली होती. सध्या तालुक्‍यात दहा दिवसांच्या जनता कर्फ्यूमुळे संपूर्ण बंद असल्यामुळे सकल मराठा समाजाने रास्ता रोको व रेल रोको आंदोलनाचे आयोजन केले होते. सांगोला-मिरज रस्त्यावरील रेल्वे गेटजवळ हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात पुरुष बांधवांसह महिला भगिनीही मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या. या वेळी समाजातील अनेक मराठा बांधवांनी आपले विचार व्यक्त करताना, आतापर्यंत मराठा समाजाने शांततेच्या मार्गाने मोर्चे काढून सरकारचे लक्ष वेधले होते व आरक्षण मिळविण्यात यशस्वी झाले होते. परंतु सध्याच्या मराठा आरक्षणाला स्थगितीमुळे आता मराठा समाज कोणत्याही परिस्थितीत स्वस्थ बसणार नाही. समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळाल्याशिवाय वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले जाईल. सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले पाहिजे. कोणतेही शासन मराठा समाजाची फसवणूक करीत असल्यास त्यास जशास तसे उत्तर दिले जाईल. या वेळी आंदोलक महिलांच्या हस्ते रेल्वे आधिकारी, तहसीलदार व लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार शहाजी पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. आरक्षणाशिवाय स्वस्थ बसणार नाही

या वेळी आमदार शहाजीबापू पाटील म्हणाले, मी आमदार असलो तरी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढत होतो, लढत आहे आणि लढत राहणारच. राज्य सरकार व केंद्र शासनाने न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या मराठा समाज आरक्षणाला कोणत्याही मार्गाने पुन्हा आरक्षण मिळवून द्यावे. हे आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी मी मराठा समाजबांधवांच्या बरोबरीने रस्त्यावर उतरून लढत राहीन. मराठा आरक्षणासाठी कोणत्याही संघर्षास मी मागे हटणार नाही संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

