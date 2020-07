मार्क पडले खूप मात्र कौतुकासाठी पेढे पडले कमी, काय झाले? ते वाचा 

सोलापूरः बारावी परीक्षेचा निकाल दुपारी लागल्यानंतर आनंद व्यक्त करण्यासाठी पेढे खरेदी करण्यासाठी नागरिक मिठाई दुकानावर पोचले. मात्र, खव्याच्या टंचाई व भाववाढीने पेढे अपुरे पडले. शेवटी मिठाईचे इतर प्रकार खरेदी करत ते कुटुंबीयांना वाटून पालकांनी त्यांचा आनंद व्यक्त केला. मात्र, विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा दिसून आली. हेही वाचाः माढा तालुक्‍यात मुली अव्वल; तालुक्‍याचा बारावी परिक्षेचा निकाल 95.58 टक्के आज दुपारी एक वाजता बारावी परिक्षेचा निकाल जाहीर झाला. नेमकी आज सोलापूर शहराची बाजारपेठ लॉकडाउन पूर्वीची खरेदी करण्यासाठी उघडी होती. अनेक पालक मिठाई दुकानावर पेढे खरेदी करण्यासाठी गेले. अनेक दुकानदारांना आज खव्याचा पुरवठा झाला नसल्याने त्यांना पेढ्याची मागणी पूर्ण करता आली नाही. काही मिठाई दुकानदारांनी खवा साठवून ठेवला होता त्यांनी तातडीने पेढे तयार करून त्याची विक्री केली.

दुपारनंतर बाजारपेठेत असलेला खवा 250 रुपये ते 350 रुपये किलो दराने विकला जात होता. अचानक खव्याचे भाव वाढल्याने पेढे जादा भावाने विकण्याची वेळ विक्रेत्यावर आली. काही जणांनी जादा भावाने पेढे विकून ग्राहकांची नाराजी नको म्हणून पेढे विक्री बंद केली. काही विक्रेत्यांनी दुपारी उशीरापर्यंत पेढे ग्राहकांना विक्री केले. दिवसभरात दीडशे ते दोनशे किलो पेढ्यांची मागणी होती. मात्र काही भागातील मिठाई विक्रेत्यांनी पेढ्यांची विक्री कशीबशी केली. तरीही अनेक ग्राहकांना पेढे मिळालेच नाहीत. तेव्हा त्यांनी बाजारातील इतर मिठाईवर गरज भागवली.



