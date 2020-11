बाजारपेठेची भिस्त आता लग्नसराईवरच ! दिवाळीत गतवर्षीच्या तुलनेत केवळ 30 ते 40 टक्के व्यवसाय 

अकलूज (सोलापूर) : कोरोनामुळे ठप्प झालेल्या व्यवसायास दिवाळीच्या निमित्ताने झालेल्या खरेदीमुळे काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी दिवाळीत गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा केवळ 30 ते 40 टक्केच व्यवसाय झाला आहे. येणाऱ्या लग्नसराईत तरी बाजार पुन्हा बहरेल व व्यवसाय तरेल, अशी आशा व्यापाऱ्यांना असून, आता त्यांची सर्व भिस्त लग्नसराईवरच आहे. दिवाळीमुळे कोरोनाच्या काळात चिखलात रुतलेला अर्थव्यवस्थेचा गाडा पूर्वपदावर येईल अशी अपेक्षा होती. परंतु, अतिवृष्टी व महापुरामुळे शेती पिके नष्ट झाली, शेती वाहून गेली. त्यामुळे शेतकरी - कष्टकऱ्यांची दिवाळीत खरेदी झाली नाही. कष्टकऱ्यांच्या हाताला अद्याप काम नाही. त्यामुळे त्यांच्या खिशात पैसा नसल्याने त्यांचीही खरेदी थांबली आहे. दरवर्षी सुमारे 15 दिवस दिवाळीची खरेदी होत असते. यंदा फक्त चारच दिवसांत ग्राहकांनी खरेदी केली. त्यातून मागील वर्षीच्या तुलनेत 30 ते 40 टक्केच व्यवसाय झाला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनमुळे उद्योग-धंदे, व्यवसाय, कंपन्या, व्यापारी आस्थापने सर्व काही बंद होते. त्यामुळे सर्व व्यापारी मेटाकुटीला आले होते. ऑगस्टमध्ये लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर दुकाने सुरू करूनही वाहतुकीवर बंधने आली. त्यामुळे ग्राहकांनी खरेदीकडे पाठ फिरविल्याने व्यापाऱ्यांचेही कंबरडे अक्षरशः मोडले. मात्र, दिवाळीनिमित्त परिसरातील साखर कारखान्यांनी काही सरकारी, सहकारी व खासगी संस्थांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना थोडासा दिलासा दिला. त्यामुळे हे लोक खरेदीसाठी घराबाहेर पडले. मागील आठ महिन्यांत व्यवसाय पूर्णतः बुडाला होता. मात्र नोव्हेंबरच्या सुरवातीपासून व्यवसाय काहीसा वाढला आहे. सध्या 30 टक्के व्यवसाय पूर्ववत झाला असून यातून लॉकडाउनमध्ये झालेले नुकसान काहीसे भरून निघेल, अशी अशा व्यापाऱ्यांना आहे. लग्नाच्या खरेदीवरही मर्यादा

सालाबादप्रमाणे दिवाळीनिमित्त बहीण, पत्नी अथवा आईला भेट देण्यासाठी कपडे, साडी अथवा भेटवस्तू खरेदीसाठी येणारा ग्राहक यंदा नव्हता. आता त्यातच कोरोनाची दुसरी लाट येण्याच्या शक्‍यतेने ग्रामीण भागातील ग्राहक अकलूजमध्ये येण्याचे टाळू लागला आहे. पुढील महिन्यात लग्नाचे मुहूर्त असल्याने काहींनी खरेदीला सुरवात केली आहे. मात्र, बहुतांश जणांचे बजेट कोलमडल्याने किंवा लग्नाचा मोठा लवाजामा आणि लोकांच्या सहभागावरील मर्यादांमुळे खरेदीचा खर्चही 20 ते 30 टक्‍क्‍यांनी कमी केला असल्याचे सोन्यासह कापड, किराणा माल आणि इतर दुकानदारांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Markets are now dependent on the wedding season as business is not as expected on Diwali