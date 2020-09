"उम्मीद'च्या अनाथ कन्येच्या जीवनात आनंदाची उमेद; पार पडला विधिपूर्वक विवाह सोहळा 

कुर्डुवाडी (सोलापूर) : अनाथ, एचआयव्हीसह जगणाऱ्या बालकांना जीवन जगण्यासाठी आधार असलेल्या कुर्डुवाडी येथील "उम्मीद' या संस्थेतील एका तरुणीचा पंढरपूर येथील एका तरुणाशी मंगलमय वातावरणात व विधिपूर्वक विवाह सोहळा पार पडला. "उम्मीद'मुळे उभयतांमध्ये वैवाहिक जीवनातील आनंदाची उमेद निर्माण झाली. "उम्मीद'च्या सचिवा डॉ. ब्रह्माकुमारी प्रमिलाबेन यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या विवाह समारंभात श्री गणेश चतुर्थी अन्नछत्रचे संस्थापक - अध्यक्ष बालाजी लुक्कड व त्यांच्या पत्नी भारती लुक्कड यांनी वस्तू, वस्त्र देऊन कन्यादान केले. वयाच्या 13 व्या वर्षी सायन (मुंबई) येथून ही मुलगी उम्मीदमध्ये आली होती. सुमारे नऊ वर्षांच्या रहिवासानंतर तिचा विवाह पंढरपूर येथील तरुणाशी करण्यात आला. पंढरपूर येथे झालेल्या या विवाह सोहळ्यासाठी भारतीय स्टेट बॅंकेच्या कुर्डुवाडी शाखेचे शाखाधिकारी नीलेश कांबळे, बालाजी लुक्कड, भोसरे येथील केजीएन वस्त्र भांडार, विश्वार्पण संस्थेचे शीतल चिवटे, मिलिंद डिकोळे, अल्लीश्वर बागवान, विजया पवार आदींनी वस्तुरूपी सहकार्य केले. यासाठी उम्मीदचे अष्टविनायक स्वामी, गोविंद सुतार, शुभमकुमार जैन, रूपेश गोरंट्याल, नागरबाई बनसोडे, गौतम बनसोडे आदींनी परिश्रम घेतले. या विवाह सोहळ्यास सुरेश चव्हाण, भारत बोधले, विलास दौलतोडे, विठ्ठल बागल व उम्मीदमधील बालचमू कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय नियम पाळून उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

