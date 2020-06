राज्यपाल नियुक्त आमदारकीवर मातंग समाजानेही केला दावा

सोलापूर- देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय सहभाग घेतल्यामुळे इंग्रजांनी गुन्हेगारी जमातीचा ठपका ठेवल्याने मातंग समाज विकासापासून वंचित राहिला. 1956 मध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आल्यानंतर ही आजवर या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यामुळे समाजामध्ये रोष आहे लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या अनुसूचित जातीतील एस सी (sc) मातंग समाजाला दुर्लक्षित ठेवून चालणार नाही. त्यामुळे यावेळी विधान परिषदेवर संधी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली आहे. प्रदेश काँग्रेस माजी सचिव सुरेश पाटोळे यांनी ही मागणी केली आहे. काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरदचंद्र पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे, काँग्रेसचे प्रभारी मल्लिकार्जुन खर्गे , प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांना ई-मेलद्वारे मागणी केली आहे. मातंग समाजातील महापुरुष साहित्यसम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत तसेच मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या लढ्यात मोलाचे योगदान दिले. या समाजात आजपर्यंत अनेक साहित्यिक, कलावंत, खेळाडू तसेच सामाजिक राजकीय क्षेत्रातील असंख्य नामवंत लोक होऊन गेले. परंतु राज्यपाल नामनिर्देशक सदस्यत्वासाठी मातंग समाजातील या प्रज्ञावंताचा म्हणून त्यांचा विचार झालेला नाही अशी खंत सुरेश पाटोळे यांनी व्यक्त केली आहे. सन्मानाची लढाई मातंग समाज अशिक्षित आणि अंधश्रद्धाळू आहे, कष्टकरी आणि प्रामाणिक असलेल्या या समाजाला योग्य संधी मिळालेली नाही यंदा साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जन्मशताब्दी वर्ष असल्याने प्रतिनिधित्व देऊन समाजाचा सन्मान करावा. ही समाजाच्या सन्मानाची लढाई आहे. असे मत सुरेश पाटोळे यांनी व्यक्त केले. यावेळेस साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांची जन्मशताब्दी जयंती महोत्सव असल्याने मातंग समाजाला राज्यपाल नियुक्ती आमदारकी मिळावी या विषयी संपूर्ण महाराष्ट्रातून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या पक्षातील प्रमुख पदाधिकारी, विविध संघटनेतील नेते मंडळी व साहित्यकार लेखक यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, वाँट्सअँप, न्यूज चॅनल, प्रेस मिडिया आदि माध्यमातून वरील मागणी करिता गेले पंधरा दिवस ही मोहिम सुरू केली आहे.

Web Title: The Matang community, which has been neglected for 64 years, also wants a governor-appointed MLA