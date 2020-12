सांगोला न.प.ची आर्थिक स्थिती नाजूक ! नागरिक व व्यापाऱ्यांनो, कर व पाणीपट्टी भरून सहकार्य करा : नगराध्यक्षा माने 

सांगोला (सोलापूर) : येथील नगरपरिषदेमार्फत प्रत्येक वर्षी नगरपरिषद हद्दीतील मिळकतदारांकडून घरपट्टी व पाणीपट्टी कराची वसुली केली जाते. मात्र, मागील वर्षी कोरोना महामारीच्या संकटामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या वसुलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे सांगोला नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती नाजूक होत चालली असून, सर्व नागरिकांनी मार्च महिन्याची वाट न पाहता तत्काळ कर भरणा करून घ्यावा, असे आवाहन सांगोला नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा राणी माने यांनी केले. याबाबत अधिक माहिती देताना सांगोला नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे म्हणाले, की, आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी घरपट्टी व पाणीपट्टीची थकबाकी अनुक्रमे 1.85 कोटी व 1.17 कोटी एवढी आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी घरपट्टी व पाणीपट्टीची अनुक्रमे 4.05 कोटी व 3.06 कोटी रुपये एवढी कराची मागणी आहे. परंतु मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची आजअखेर वसुलीची टक्केवारी अनुक्रमे 14.78 व 12.71 इतकी कमी आहे. महाराष्ट्रात नगरपरिषद मार्फत करण्यात येणाऱ्या नवीन विकासकामांसाठी शासनाकडून निधी प्राप्त होतो. मात्र, या विकासकामांच्या देखभालीकरिता शासनाकडून कोणताही निधी प्राप्त होत नाही. या कामांकरिता येणारा खर्च नगरपालिका फंडातून केला जातो. मार्च महिन्यात सर्वाधिक कर वसुली होत असते; परंतु त्या काळात कोरोना महामारीच्या संकटामुळे लॉकडाउन लागल्याने मागील आर्थिक वर्षात फारच कमी कराची वसुली झाली. हाच ट्रेंड चालू आर्थिक वर्षातही दिसून आला. परिणामी सांगोला नगरपरिषद फंडाची परिस्थिती अत्यंत नाजूक झाली आहे. तरी सांगोला नगरपरिषद हद्दीतील सर्व घरपट्टी व पाणीपट्टी मिळकतदारांनी लवकरात लवकर थकीत व चालू करांच्या रकमा भरून नगरपरिषदेला सहकार्य करावे; जेणेकरून शहराच्या विकासासाठी आवश्‍यक सोयीसुविधा पुरविणे व रस्ते देखभाल - दुरुस्ती व इतर कामे करणे शक्‍य होईल. जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार यापुढे वसुली मोहीम कडक केली जाणार असून, कर बुडवणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. यापुढे लॉकडाउनचे कारण कुणाकडूनही ऐकून घेतले जाणार नसून, ज्या मिळकतधारकांच्या घरपट्टी व पाणीपट्टी कराच्या रकमा थकीत असतील अशा नागरिकांचे नळ कनेक्‍शन नगरपरिषदेमार्फत तोडणे, वाणिज्य वापराच्या मिळकती सील करणे व आवश्‍यकतेनुसार जप्ती नोटीस बजावून जप्ती करणे अशा कठोर उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाईल

- कैलास केंद्रे,

मुख्याधिकारी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांना चालना देण्यासाठी नागरिक व व्यापाऱ्यांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. कोरोना महामारीचे संकट असले तरी या संकटातून सावरण्यासाठी, शहराला सुविधा देण्यासाठी कर भरून सर्वांनी सहकार्य केले पाहिजे.

- राणी माने,

नगराध्यक्षा

