रात्रीचा कर्फ्यू, मार्गशीर्ष महिना व गुरुवारमुळे थर्टिफर्स्टला मटण-माशांची घटली मागणी ! दर स्थिरच 

केत्तूर (सोलापूर) : कोरोनामुळे रात्रीचा कर्फ्यू व महिलांकडून पूजाअर्चा असणाऱ्या मार्गशीष महिन्यातील यंदा वर्षाचा शेवट व नवीन वर्षाचा प्रारंभ होत असल्याने, मांसाहाराला मागणी कमीच आहे. त्यामुळे पर्यायाने चिकन, अंडी, मटण, मासे यांचे दरही स्थिर आहेत. त्यातच थर्टिफर्स्ट आज गुरुवारी आल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला असला, तरीही त्याची भरपाई म्हणून अनेकांनी बुधवारीच (ता. 30) मांसाहाराला पसंती दिली. त्यामुळे मांसाहार विकणाऱ्या दुकानांपुढे बुधवारी सकाळी व सायंकाळी गर्दी दिसून आली. सरत्या वर्षाला निरोप व नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी विविध ठिकाणी पार्ट्यांचे आयोजन केले जाते. परंतु, यावर्षी कोरोना संसर्गामुळे या पार्ट्यांनाही ब्रेक बसल्याने नववर्षाचे स्वागत घरच्या घरीच करावे लागणार आहे. मार्गशीर्ष महिना व गुरुवारी थर्टिफर्स्ट आल्याने मांसाहारी पदार्थांचे स्थिर राहिले; अन्यथा दुपटीने दर वाढले तरी खवय्ये या दिवशी खर्च करायला मागेपुढे पाहात नसायचे. काहींनी तर बुधवारीच थर्टिफर्स्ट एन्जॉय केला तर काहींनी येत्या रविवारी साजरा करण्याचा बेत केला आहे. बाजारातील मासे, मटण व चिकनचे सध्याचे दर मासे : चिलापी - 60 ते 120, कटला - 200 ते 250, वाम - 400 ते 450, मरळ - 300 ते 400, रहू - 150 ते 200, शिवडा - 180 ते 200

350 ते 400 नग अंडे : 7 रुपये नग उजनी जलाशयात अजूनही पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणावर आहे; परंतु मासे सापडण्याचे प्रमाण अल्प आहे. त्यातच दरही स्थिर असल्याने आर्थिक चणचण भासत आहे. वर्षाचा शेवट तरी गोड होईल असे वाटत होते; परंतु या दिवशी थर्टिफर्स्ट गुरुवारी आल्याने संकटात भरच पडली.

- दत्तात्रय डिरे,

मच्छीमार, केत्तूर दरवर्षीपेक्षा यावर्षी मासे विक्रीचे प्रमाण कमी प्रमाणात होते. मार्गशीर्ष महिन्याचा फटकाही आता बसला आहे.

- पद्मेश नगरे,

मासे व्यवसायिक, केत्तूर 31 डिसेंबरच्या दिवशी मांसाहार, नशापाणी वा पार्टी करून नववर्षाचे स्वागत करण्याचे फॅड गेल्या काही वर्षांत शहरी भागांप्रमाणे ग्रामीण भागातही आले आहे. परंतु, या वर्षी 31 डिसेंबर अर्थात वर्षाचा शेवटचा दिवस गुरुवारी आल्याने व त्यातच मार्गशीर्ष महिन्याचा गुरुवार, घरात महिलांचा उपवासाचा दिवस असल्याने मांसाहाराला ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे एक दिवस अगोदरच बुधवारी मांसाहारावर ताव मारला.

- उदय माने,

केत्तूर नवीन वर्षाचे स्वागत करताना कोणत्याही पशू - पक्ष्यांची हत्या करण्यापेक्षा घरामध्ये गोड-धोड पदार्थ करून नववर्षाचे स्वागत करणे योग्य.

- पायल कटारिया,

केत्तूर संपणाऱ्या 2020 सालाने जगातील सर्वच नागरिकांना एक चांगलाच धडा दिला आहे. त्यामुळे येणारे नववर्ष सर्वांनाच सुखी-समाधानी आणि भरभराटीची जावे, यासाठी प्रार्थना केली.

- श्वेता शिंदे,

