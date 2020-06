सोलापुरातील वैद्यकीय सेवेच्या  तक्रारीसाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती 

सोलापूर, ता. 10 : सोलापूर शहरातील कोरोनाबाधित व बिगर कोरोनाबाधित रुग्णांना व्यवस्थित सेवा मिळते की नाही? याबाबत पाहणी करण्यासाठी व वैद्यकीय सेवेच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी सहायक संचालक धनराज पांडे यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी याबाबतचा आदेश काढला आहे. सोलापूर शहरातील कोविड आणि नॉन कोविड दवाखान्यात रुग्णांना उपचार मिळतात का? पॅथॉलॉजिकल लॅब सुरू आहेत का ? यावर लक्ष ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी पांडे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. नागरिकांच्या समस्या असतील तर त्या त्यांच्या माध्यमातून सोडविण्यात येणार आहेत. सोलापुरातील वैद्यकीय सेवेबाबत नागरिकांना समस्या असल्याने त्यांनी पांडे (9049802424) यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहनही जिल्हा प्रशासनातर्फे आवाहन करण्यात आले आहे. कोरोनासंदर्भात तक्रारींचे निरसन होण्यासाठी या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे अधिकारी कार्यक्षेत्रातील डॉक्‍टर, नोंदणीकृत खासगी व शासकीय रुग्णालये, नर्सिंग होम, पॅथॉलॉजी लॅबबाबत जनतेच्या तक्रारींचे निराकरण करणार असल्याची माहिती श्री. शंभरकर यांनी दिली आहे. तक्रारीसाठी यांच्याशी साधा संपर्क :

तहसीलदार

उत्तर सोलापूर- जयवंत पाटील (9823722274), दक्षिण सोलापूर- अमोल कुंभार (7249052004), मंद्रूप- श्रीमती उज्ज्वला सोरटे (8329837650), बार्शी- प्रदीप शेलार (9881977866), अक्कलकोट- श्रीमती अंजली मरोड (9921948007), माढा- राजेश चव्हाण (9028861778), करमाळा- समीर माने (9405860348), मोहोळ- जीवन बनसोडे (9764007579), पंढरपूर- श्रीमती वैशाली वाघमारे (9881791009), मंगळवेढा- स्वप्नील रावडे (7385764330), सांगोला- योगेश खरमाटे (9765599599), माळशिरस- अभिजित पाटील (7719955850). मुख्याधिकारी

बार्शी- शिवाजी गवळी (9881380206), पंढरपूर- अनिकेत मानोरकर (8087589051), अक्कलकोट- श्रीमती आशा राऊत (7887893045), सांगोला- कैलास केंद्रे (9579318878), मंगळवेढा- श्रीमती पल्लवी पाटील (8605905400), करमाळा- श्रीमती वीणा पवार (9420696778), कुर्डुवाडी- कैलास गावडे (9822253108), मैंदर्गी- एन.के. पाटील (9922577331), दुधनी- धैर्यशील जाधव (9960229669), मोहोळ- एन. के. पाटील (9922577331), माढा- चरण कोल्हे (9730562586) आणि माळशिरस- विश्वनाथ वडजे (8376049394)

