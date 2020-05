शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! असं आहे अन्नधान्य उत्पन्नाचे उद्दीष्ट

सोलापूर : खरीप हंगाम 2020 साठी सोलापूर जिल्ह्यात दोन लाख 82 हजार 200 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज बिराजदार यांनी दिली आहे . पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक झाली . त्या बैठकीत खरीप हंगाम नियोजनाचे सादरीकरण करण्यात आले . त्यानुसार नियोजन करण्यात आल्याचे बिराजदार यांनी सांगितले . बिराजदार यांनी सांगितले की , खरीपाच्या पीक पेरणीच्या नियोजनाबरोबरच अन्नधान्य उत्पादनाचेही उद्दीष्टय निश्चित करण्यात आले आहे . तृणधान्याचे 56816 मेट्रीक टन कडधान्याचे 76955 मेट्रीक टन असे अन्नधान्याचे एकूण 133771 मेट्रीक टनाचे उत्पादनाचे उद्दीष्टय निश्चित करण्यात आले आहे . गळित धान्याचे 44511 मेट्रीक टन उत्पादनाचे उद्दीष्टय निश्चित करण्यात आले आहे . बिराजदार म्हणाले , 2015 मध्ये पडलेल्या तीव्र दुष्काळामुळे आणि त्यावर्षी उजनी धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने जिल्ह्यातील अनेक शेतकर्यांनी 2016 च्या खरीप हंगामात ऊसाऐवजी तूर , उडीद , मका , सोयाबीनची पेरणी केली . पीक पध्दतीत झालेल्या बदलाचा शेतक - यांना फायदा झाला . तेव्हापासून खरीप हंगामात तूर , उडीद , मका आणि सोयाबीन खालील पेरणीत वाढ होत आहे . 2019- 20 मध्ये ऊसाखालील लागवडीचे सरासरी क्षेत्र 1,65,800 हेक्टर आहे . मात्र आतापर्यंत 62108 हेक्टर क्षेत्रावरच लागवड झाली आहे . जमीन आरोग्य पत्रिका अभियान : यंदाच्या हंगामात जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील पाच गावांची मॉडेल व्हिलेज म्हणून निवड करण्यात आली आहे . त्यानुसार 55 गावांतील 53566 खातेदारांचे मृदा नमुने काढण्याचे नियोजन केले असल्याचेही श्री . बिराजदार यांनी सांगितले .

बियाणे नियोजन : खरीप हंगाम 2020 साली 31,973 क्विंटल बियाण्याचे नियोजन आहे . पैकी 1080 क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले आहे . उर्वरित बियाणे महाबीज आणि खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे .

रासायनिक खतांचे नियोजन : हंगामासाठी 2,11,390 मेट्रीक टन खतांचे आवंटन मंजूर आहे . पैकी एप्रिल महिन्यात 20655 मेट्रीक टन खत उपलब्ध झाले आहे . खरीप हंगाम 2019 मध्ये जिल्ह्यात 1,33,451 मेट्रीक टन विक्री झाली होती . जिल्ह्यात सर्वाधिक मागणी युरिया खताला असते , असे श्री . बिराजदार यांनी सांगितले .

