सहा वर्षे आमदारकी भोगलेल्या सावंतांनी शिक्षकांची दिशाभूल करू नये : गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील 

पंढरपूर (सोलापूर) : शिक्षकांच्या जिवावर सहा वर्षे आमदारकी भोगलेल्या दत्तात्रय सावंत यांनी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा पाठिंबा असल्याची खोटी माहिती सांगून शिक्षकांची दिशाभूल करू नये. जो माणूस खोटं बोलतो तो माणूस शिक्षकांशी किती प्रामाणिक असेल? याचाही विचार केलेला बरा, असा टोला गृहराज्य मंत्री सतेज पाटील यांनी येथे लगावला. शिक्षक आणि पदवीधर निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने मंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत पंढरपूर येथील विठ्ठल हॉस्पिटल येथे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांच्यावर टीका केली. या वेळी मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात महाविकास आघाडी एकसंघपणे काम करत आहे. राज्यातील विधान परिषदेच्या पाचही जागा महाविकास आघाडी जिंकेल. पुणे विभागातील महाविकास आघाडीच्या दोन्ही जागा शंभर टक्के जिंकेल, असा आत्मविश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला. अपक्ष उमेदवार दत्तात्रय सावंत यांना पराभव दिसू लागला आहे. त्यामुळेच ते मनभेद करू लागले आहेत. ज्या विश्वासाने त्यांना आमदार केले होते, तो विश्वास त्यांनी गमावला आहे. शिक्षकांमध्ये आणि पक्षा - पक्षामध्ये दुही निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु शिक्षकांनी त्यांची धूर्त खेळी ओळखली आहे. सर्व शिक्षक मतदार आणि नेते महाविकास आघाडीच्या पाठीमागे ठाम आहेत. शिक्षक मतदारसंघातून जयंत आसगावकर यांचा विजय निश्‍चित असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले. बैठकीला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष युवराज पाटील, कॉंग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश पाटील (पानीवकर), तालुका अध्यक्ष प्रकाश पाटील, राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष दीपक पवार, शहराध्यक्ष सुधीर भोसले, संदीप मांडवे, आर. डी. पवार, शहराध्यक्ष ऍड. राजेश भादुले, चारुशीला कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Meeting at Pandharpur in the presence of Minister Patil on the occasion of election campaign of teachers and graduates