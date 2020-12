जिओ टॅगिंगद्वारे मिळणार "प्रधानमंत्री आवास'च्या मंगळवेढ्यातील सदस्यांना लाभ !

मंगळवेढा (सोलापूर) : शासनाच्या महाआवास अभियानाअंतर्गत तालुक्‍यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील तीन हजार 500 लाभार्थींना घरकुल योजनेच्या लाभासाठी जिओ टॅगिंग करून त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती मंगळवेढा पंचायत समितीच्या सभापती प्रेरणा मासाळ यांनी दिली. तालुक्‍याला घरकुलासाठी आतापर्यंत मिळालेल्या उद्दिष्टामधील सर्वांत मोठे उद्दिष्ट यंदा मिळाले आहे. 2011 च्या आर्थिक, सामाजिक व जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या आधारावर तालुक्‍यातील प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेच्या लाभासाठी 6 हजार 922 लाभार्थी निश्‍चित करण्यात आले. आतापर्यंत त्यामधील 3 हजार 250 लाभार्थींना लाभ दिला आहे. उर्वरित सर्वच लाभार्थींना निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने त्यांची करारनाम्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पंचायत समिती येथे तत्काळ जमा करावीत. जिओ टॅगिंग करून त्यांना या योजनेचा तत्काळ लाभ देण्यात येणार आहे. याशिवाय रमाई आवास घरकुल योजनेचे तालुक्‍यासाठी 2020-21 साठी 220 घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. यासाठी असलेल्या लाभार्थींनी विहित नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायतीच्या मार्फत पंचायत समिती येथे जमा करण्याचे आवाहन सभापती मासाळ यांनी केले आहे. लाभार्थींनी पहिला हप्ता जमा होताच घराचे बांधकाम सुरू करून घ्यावे. या लाभार्थींना याशिवाय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून देखील 18 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. घरकुल लाभार्थींना यापूर्वी शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे पाच ब्रास वाळूसाठी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे संचालक बबनराव खाडे, दामाजी कारखान्याचे अध्यक्ष समाधान आवताडे यांनी दिलेल्या संधीमुळे व जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दिलीप चव्हाण, पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रदीप खांडेकर यांच्या सहकार्याने नवनवीन विकासकामे करण्यावर आपला भर राहील, असेही सभापती मासाळ यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. आतापर्यंत पंचायत समिती प्रशासनाने घरकुलाचे काम चांगल्या पद्धतीने केल्यामुळे तालुक्‍याचा पुणे विभागामध्ये नावलौकिक राहिला. तो नावलौकिक पुढे कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने व प्रस्तावित उज्ज्वला गॅस, वीज जोडणी, नळ कनेक्‍शनचा लाभ प्रत्येक लाभार्थीपर्यत पोचण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

