पाणथळ निसर्गठेवा जपण्याचा पर्यावरणप्रेमींनी दिला संदेश 

सोलापूर : येथील वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, डॉ. मेतन फाउंडेशन व रानवेध निसर्ग मंडळ यांनी पुढाकार घेऊन आयोजित केलेल्या जागतिक पाणथळदिनानिमित्त हिप्परगा तलाव परिसरात पाणथळ जागेस भेट, तलावाच्या परिसरात पक्षी निरीक्षण, सायकल रॅली, वृक्षारोपण व परिसंवाद असे कार्यक्रम पाडले.

सोलापूर सायकल क्‍लबच्या सदस्यांनी सकाळी साडेपाच वाजता सात रस्ता येथून हिप्परगा तलाव येथे सायकल रॅली काढली. सकाळी ठीक सव्वासहा वाजता हिप्परगा तलाव येथील शासकीय विश्रामगृह येथून पाच गटातून हिप्परगा तलावाच्या बांधावरून चालत हिप्परगा तलावाच्या आजूबाजूला असलेले पाणथळ, वाटेत पक्षी निरीक्षण करीत पंप हाऊसला भेट दिली. प्रल्हाद कांबळे यांनी या पंप हाउसची माहिती सर्वांना सांगितली. त्यानंतर हिप्परगा तलाव विश्रामगृह येथे परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. या बैठकीत श्री. हाके यांनी कॉन्झर्वेशन रिझर्व व पाणथळ या विषयावर मार्गदर्शन करताना पाणथळ याचे महत्त्व मानवी जीवनातील महत्त्व सांगितले. सोलापूर येथील पाणथळीच्या संरक्षणासाठी काही प्रकल्प सुचविले. यावेळी उपस्थित असलेल्या देवांश आणि पार्थ क्षीरसागर या चिमुकल्यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. श्री विनोद कामतकर यांनी आभार प्रदर्शन केले.

हा उपक्रम रोटरी क्‍लब ऑफ सोलापूर ईस्ट, इनरव्हील क्‍लब ऑफ सोलापूर हार्मनी, सोलापूर सायकल क्‍लब, युगंधर ग्रीन आर्मी व इको फ्रेंडली क्‍लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केला होता. या उपक्रमास उपवन संरक्षक धैर्यशील पाटील, विभागीय वनाधिकारी सुवर्णा माने, सौ ज्योती भंडारी, सुनील अग्रवाल, भाऊराव भोसले, कु. रश्‍मी माने, संजय भोईटे, बाळासाहेब लांबतुरे, सोमेश्वर लवंगे, सिद्धाराम सक्करगी, चिदानंद मुस्तारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तर हिप्परगा तलाव पक्षीधाम होईल

हिप्परगा तलाव परिसरातील वन्यजीवन विशेषतः पक्षांबद्दल उत्तम माहिती दिली. हिप्परगा येथील तलाव व पाणथळ येथे काही प्रकल्प राबविल्यास हिप्परगा तलाव राष्ट्रीय पातळीवर उत्तम पक्षीधाम होईल, असे मत डॉ. व्यंकटेश मेतन यांनी व्यक्त केले.



