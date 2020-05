कोरोनाच्या धास्तीने ग्रामीण भागात कुटुंबांचे शेतात स्थलांतर 

वाळूज (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) : लॉकडाउनमुळे पुणे-मुंबईसह विविध ठिकाणांहून गावात दाखल झालेले लोक आणि कोरोना विषाणू संसर्गाच्या भीतीमुळे वाळूज (ता. मोहोळ) येथील 30 ते 35 कुटुंबांनी आपापल्या शेतात स्थलांतर केले आहे. वाळूज (ता. मोहोळ) शिवारात जाधव वस्ती आणि घाडगे वस्ती सोडली तर शेतातील वस्त्यांचे प्रमाण नगण्य होते. मात्र "कोरोनाची साडेसाती' सुरू झाली आणि पुणे-मुंबईला कामानिमित्त स्थलांतरित झालेली कुटुंबे गावात दाखल झाली. पुणे-मुंबईसह विविध जिल्ह्यांतून गावोगावी लोक दाखल होत असताना जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीवर सर्व रस्ते बंद केले असताना लोक अजूनही कसे येत आहेत याबाबत तालुका प्रशासन आणि गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी, पोलिस पाटील यांना प्रश्‍न पडला आहे. त्यातच बऱ्याच वर्षांनंतर हे लोक गावात आल्यामुळे सुरू झालेल्या गाठीभेटी प्रशासनाने आणि पोलिस, आरोग्य विभाग तसेच गावपातळीवरील ग्रामपंचायत, पोलिस पाटील यांनी सांगूनही थांबत नाहीत. त्यामुळे कोणाचा संपर्कच नको म्हणून येथील 30 ते 35 कुटुंबे आपापल्या शेतात वस्ती करून राहू लागले आहेत.

त्यातच सध्या वातावरणात झालेल्या बदलामुळे तापमान चाळिशीच्या पुढे गेले आहे. उष्णतेमुळे पत्राशेड प्रचंड तापत असल्याने लोक उकाड्याने हैराण होत आहेत. गेल्या आठ दिवसांपासून दररोज दुपारनंतर आभाळ भरून येते आणि वादळी वारं-कावदान सुटते. माती चोपण्यापुरता सुद्धा पाऊस येत नाही. चार थेंब पडतात. एखादा चांगला पाऊस झाला तर उकाड्याने हैराण झालेल्या लोकांची त्यापासून थोडी सुटका होईल असे वाटते. काही लोक शेतातील वस्ती सोडून पुन्हा गावातील घरी परतले आहेत.

Web Title: The migration of families to farms in rural areas due to the threat of corona