सोलापूरचे किमान तापमान घटले, थंडी वाढली 

सोलापूर : सोलापूर शहर व परिसरात गेल्या चोवीस तासांमध्ये 14.2 अंश सेल्सिअस एवढ्या किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. यंदाच्या हिवाळ्यातील सर्वात निच्चांकी तापमानाची ही नोंद आहे. सोलापूर शहर व परिसरातील किमान तापमान घटल्याने थंडी वाढली आहे. सोलापूर शहर व परिसरातील किमान तापमानाचा पारा अचानकपणे कमी झाल्याने थंडी प्रखरतेने जाणवू लागले आहे. 6 नोव्हेंबरला 15.3 अंश सेल्सिअस, 7 नोव्हेंबरला 19.4, 8 नोव्हेंबरला 17.8 आणि आज 9 नोव्हेंबर रोजी 14.2 अंश सेल्सिअस एवढ्या किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. सोलापूरच्या कमाल तापमानातही आता घट होऊ लागली आहे. मागील दोन ते तीन दिवसांमध्ये सोलापूर शहर व परिसरात 33 अंश सेल्सिअसच्या पुढे कमाल तापमानाची नोंद झाली होती. आज 32.2 अंश सेल्सिअस एवढ्या कमाल तापमानाची नोंद झाली आहे. थंडी पासून बचाव करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले गरम कपडे, थंडीचा परिणाम त्वचेवर होऊ नये म्हणून लोशन, व्हॅसलिनच्या मागणीत वाढ झाली आहे.

