मंत्री बाळासाहेब थोरात, यशोमती ठाकूर उद्या सोलापुरात घेणार कोरोनाचा आढावा 

सोलापूर : राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, महिला व बालविकास मंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर उद्या (शनिवार) सकाळी 11 वाजता सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील कोरोनाच्या स्थितीचा व उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहेत. आज (शुक्रवारी) रात्री लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यानंतर हे दोन्ही मंत्री सोलापुरात मुक्कामी येणार आहेत. उद्या सकाळी कोरोना स्थितीचा आढावा घेणार आहेत. माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या निवास्थानी हे दोन्ही मंत्री आज सांत्वनपर भेट देण्यासाठी गेले आहेत. त्यानंतर औसा येथील बसवराज पाटील, माजी मंत्री मधुकरराव चव्हाण यांच्या तुळजापूर येथील निवासस्थानी हे दोन्ही मंत्री भेट देणार आहेत. आज रात्री नऊ वाजता सोलापुरातील शासकीय विश्रामगृहात या दोन्ही मंत्र्यांचे आगमन होणार आहे. उद्या (शनिवारी) सकाळी पावणे नऊ वाजता जिल्हा कॉंग्रेस समितीमध्ये त्यांचे आगमन होणार आहे. त्यानंतर सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेऊन दुपारी 1 मोहोळ, पंढरपूर मार्गे माळशिरसला जाणार आहेत. कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश पाटील यांच्या निवासस्थानी ते सांत्वनपर भेट देणार आहेत. त्यानंतर दुपारी चार वाजता बारामतीला रवाना होणार आहेत.

Web Title: Minister Balasaheb Thorat and Yashomati Thakur will review the corona in Solapur tomorrow