सीना-माढा योजनेत "या' गावांचा समावेश करण्याचे जलसंपदामंत्र्यांचे आदेश

उपळाई बुद्रूक (सोलापूर) : सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेत माढा तालुक्‍यातील बावी व इतर पाच गावांचा समावेश करण्याचे आदेश नुकतेच जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिले आहेत. बावी या गावचा सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेत समावेश करण्यासाठी बावी संघर्ष समिती, जिल्हा परिषद सदस्य प्रतिनिधी शंभुराजे मोरे यांनी एकत्र येऊन वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनांची व उपोषणाची आमदार बबनराव शिंदे यांनी दखल घेत सोमवारी (ता. 3) मंत्रालयात जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत पार पडलेल्या बैठकीत या गावांची समस्या मांडली. हेही वाचा - माघी वारीसाठी पंढरपुरात भाविकांची गर्दी... दर्शनासाठी लागताहेत 15 तास 3000 ते 3200 क्षेत्र येणार ओलिताखाली

या वेळी आमदार बबनराव शिंदे यांनी माढा तालुक्‍यातील बावी तसेच तुळशी, पिंपळखुंटे, कुर्डू, अंबड, शिराळ ही गावे कायम दुष्काळी आहेत. या गावांतील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर असल्याबाबत तसेच या गावांचा सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेमध्ये समावेश केल्यास सुमारे 3000 ते 3200 हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्याबाबत माहिती दिली व हा प्रश्‍न सोडविण्याबाबत मागणी केली. त्यानंतर जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांकडून सर्व अहवाल पाहून वरील गावांचा सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेत समावेश करण्याच्या सूचना/आदेश दिले. या वेळी आमदार बबनराव शिंदे, आमदार संजय शिंदे, आमदार भारत भालके, पंचायत समिती सदस्य धनराज शिंदे, जिल्हा दूध संघाचे संचालक शंभुराजे मोरे, पाणी संघर्ष समिती बावीचे प्रशांत मोरे, कुर्डूचे संदीप पाटील, भारत कापरे, नामदेव हांडे, चौभे पिंपरीचे सरपंच विक्रम उरमोडे, पिंपळखुंटेचे पवनराजे पाटील, भोसरेचे सरपंच धनंजय बागल, विजय ठेंगल, आनंद मोरे, धीरज मोरे, बप्पा परबत तसेच शेतकरी उपस्थित होते.

Web Title: The minister of water resources orders to include these villages in the Sina Madha scheme