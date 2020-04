चळे (ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर) : चळे येथील भिमा नदीत मित्रांसोबत पोहायला गेलाला तरूण पोहायला येत नसल्यामुळे नदीच्या पत्रात वाहून गेला. सुमित बंडू वाघमारे (वय 23) असे वाहून गेलेल्या तरूणाचे नाव आहे. दरम्यान, पंढरपूर तालुक्‍यातील वाहून जाण्याची ही आजच्या दिवसातील दुसरी घटना आहे.

उजनी धरणातून भीमा नदीत पाणी सोडण्यात आल्याने सध्या नदीचे पात्र तुंडूंब भरले आहे. आज सकाळी भोसे (ता. पंढरपूर) येथील बंधाऱ्यात इयत्ता पाचवीत शिकणाऱ्या दोन मुली बुडाल्याची घटना घडली होती. त्यातच दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास चळे येथील पात्रात एक तरूण वाहून गेल्याची घटना घडली आहे. सुमित बंडू वाघमारे (वय 23) हा चळे येथील तरूण आपल्या मित्रांसमवेत भिमा नदीत पदुबाई मंदिराजवळ पोहायला गेला होता. त्याला पोहायला येत नसल्यामुळे तो नदीच्या पत्रात वाहत गेला. सध्या सोलापूरला पिण्याच्या पाण्यासाठी उजनी धरणातून पाणी सोडल्यामुळे भिमा नदी तुडुंब भरली आहे. घटना दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास घडली. गावातील काही युवक होड्या घेऊन सुमितचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत होते. पण पाण्याचा वेग जास्त असल्यामुळे शोध कार्यात अडथळा निर्माण झाला होत असून अद्याप त्याचा शोध लागला नाही.

Web Title: Missing youth in Bhima river basin in Chale another incident of day in Pandharpur taluka