अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट विधानसभामधील 14 गावांतील ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध पार पडल्या आहेत, ही आपल्या सर्वांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. ज्या गावांनी निवडणुका बिनविरोध होण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, त्या चौदा गावांतील समस्त ग्रामस्थांचे, राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन! आपण सर्वांनी गावातील एकोपा कायम राहावा म्हणून एकत्र येऊन निवडणुकीचा खर्च वाचवून गावाच्या भल्याचा विचार केला, त्यासाठी आपले मनस्वी आभार. मी जाहीर केल्याप्रमाणे "ज्या गावात बिनविरोध ग्रामपंचायत निवडणूक पार पडेल अशा गावांना प्रत्येकी पंधरा लाख रुपये विकासनिधी उपलब्ध करून देणार' हा शब्द पाळणार आहे. तुम्ही माझ्या आवाहनाचा मान राखलात, मी पण माझ्या शब्दाला जागणार आहे, असा संदेश अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी नागरिकांना दिला. अक्कलकोट तालुक्‍यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. सध्याच्या कोरोनाच्या प्राप्त परिस्थितीत या निवडणुका घेतल्यास कोरोनाची साथ वाढू शकते. त्यामुळे आपल्या गावाची ग्रामपंचायत गावकरी मंडळींनी चर्चा करून बिनविरोध करावी आणि आपल्या गावाच्या विकासासाठी 15 लाखांचा विकास निधी मिळवा, असे आवाहन अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी केले होते. यास अनुसरून अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्रातील एकूण 14 गावे बिनविरोध झाली आहेत. याबाबत आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी गावकऱ्यांनी सामंजस्याने चर्चा करून ग्रामपंचायत बिनविरोध केल्याने समाधान व आनंद व्यक्त केला आहे. गावकऱ्यांना संदेश देताना आमदार कल्याणशेट्टी म्हणाले, की अक्कलकोट विधानसभामधील आंदेवाडी बु, शिरशी, उडगी, मातनहळी, नागनहळी, तोळणूर, हंद्राळ, कुमठे, बणजगोळ, बोरामणी, संगदरी, तिर्थ, दिंडूर, लिंबीचिंचोळी आदी गावांनी निवडणूक बिनविरोधसाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या गावांना प्रत्येकी पंधरा लाख रुपये विकासनिधी उपलब्ध करून देणार आहे. परत एकदा अभिनंदन आणि धन्यवाद! दरम्यान, अक्कलकोट तालुक्‍यातील दोड्याळ, शेगाव, गुड्डेवाडी, पितापूर, आंदेवाडी खुर्द तसेच सिन्नूर ही गावे बिनविरोध होता होता एक - दोन जागांसाठी निवडणुका लागल्या; अन्यथा ही सुद्धा गावे बिनविरोध झाली असती. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

