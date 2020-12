मोहोळ मतदारसंघातील ग्रामपंचायती बिनविरोध करा अन्‌ 31 लाख मिळवा ! आमदार माने यांची घोषणा 

मोहोळ (सोलापूर) : तालुक्‍यातील 76 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. सर्वत्र आघाडी प्रमुखांची धावपळही सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मोहोळ विधानसभेचे राष्ट्रवादीचे आमदार यशवंत माने यांनी "गावोगावच्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध करा व 21 आणि 31 लाखांचा विकास निधी मिळवा', अशी घोषणा केली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात गावकीतील व भावकीतील घराघरांत होणारे वादविवाद टाळण्यासाठी व गावात शांतता व गोडवा निर्माण व्हावा म्हणून माजी आमदार राजन पाटील व ज्येष्ठ नेते बळिराम साठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोहोळ विधानसभा मतदार संघातील ज्या - ज्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लागल्या आहेत, त्या ग्रामपंचायती बिनविरोध कराव्यात. ज्या ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या एक ते नऊ आहे, त्या ग्रामपंचायतींना 21 लाखांचा तर 11 ते 17 सदस्य संख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 31 लाखांचा बक्षीसरूपी निधी शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत वर्षभरात देण्याची घोषणा आमदार माने यांनी केली आहे. मोहोळ विधानसभा मतदारसंघातील ज्या ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे, त्या ग्रामपंचायतीतील नागरिकांनी गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गट - तट बाजूला ठेवून एकत्रित यावे व ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध कराव्यात, असे आवाहनही आमदार माने यांनी केले. दरम्यान, तालुक्‍यातील विरोधकांची जरी ग्रामपंचायत बिनविरोध झाली, तरी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून कुठलाही दुजाभाव न करता इतर ग्रामपंचायतीं प्रमाणेच त्यांनाही निधी देण्यात येणार आहे, अशी घोषणाही आमदार माने यांनी केली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: MLA Mane announced to make Gram Panchayat in Mohol constituency unopposed and get Rs 31 lakh