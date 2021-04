आमदार परिचारक म्हणाले, मतविभागणी टाळण्यासाठीच आम्ही आलो एकत्र !

मंगळवेढा (सोलापूर) : तिरंगी लढतीत मत विभागणीचा फायदा विरोधकांना झाला. त्यांच्या विरोधातील मतांची बेरीज जास्त होत असताना पराभव होत होता. ही मतविभागणी टाळण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो, असा खुलासा आमदार प्रशांत परिचारक यांनी केला. पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवेढा येथे आमदार परिचारक समर्थकांची बैठक घेण्यात आली. या वेळी आमदार परिचारक बोलत होते. या वेळी आमदार रणजितसिंह मोहिते- पाटील, माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, उमेदवार समाधान आवताडे, जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख, शशिकांत चव्हाण, विजय बुरकूल, गौरीशंकर बुरकूल, नामदेव जानकर, अरुण किल्लेदार, औदुंबर वाडदेकर, चंद्रशेखर कौडूभैरी, काशिनाथ पाटील, मधुकर चव्हाण, बबलू सुतार आदी उपस्थित होते. आमदार परिचारक पुढे म्हणाले, पंधरा वर्षात गुलाल पडला नाही, ती संधी या पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने आली आहे. आपल्या नावावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या हातून खोड्या होतात पण खापर मात्र आपल्यावर येते. कुणाला संपवण्यासाठी एकत्र आलो नसून जिंकण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. या वेळी कार्यकर्त्यांनी दामाजी कारखाना, सोसायटी, जिल्हा परिषद व विकास कामासाठी आलेल्या अडचणी सांगितल्या. या वेळी माजी मंत्री ढोबळे म्हणाले, की तीन पक्ष एकत्र येऊन झालेले महाविकास आघाडी सरकार जनतेत नापास झाले आहे, हे दाखवण्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. विजय प्राप्त करणे काळाची गरज आहे. आमदार रणजितसिह मोहिते- म्हणाले की, उमेदवारीवरून समझोता झाला, त्याप्रमाणे कुठल्याही मान- अपमानात न अडकता एकत्र प्रयत्न करूया. समाधान आवताडे म्हणाले, यापुढील निवडणुका सर्वांच्या विचाराने बिनविरोध कशा होतील याकडे लक्ष घालू. भूतकाळ विसरून उद्याची पहाट निर्माण करू संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: MLA Paricharak said that we came together only to avoid division of votes