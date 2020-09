नागरिकांनो, कोरोनाला न घाबरता या तपासणीसाठी पुढे : आमदार राम सातपुते 

लवंग (सोलापूर) : माळशिरस तालुक्‍याला कोरोनामुक्त करण्यासाठी आपणच आपले रक्षक बनावे. यासाठी घराबाहेर कामाव्यतिरिक्त न पडता, स्वच्छता राखत, ताजा आहार, पुरेशी झोप व मास्कचा वापर केल्यास कोरोनापासून संरक्षण मिळू शकते, असे माळशिरस तालुक्‍याचे आमदार राम सातपुते यांनी सांगितले. द्वारकाधीश सेवाभावी संस्था, आनंदनगर आणि ग्रामपंचायत, आनंदनगर यांच्या वतीने "मदत नव्हे कर्तव्य' या भावनेतून आनंदनगर, अकलूज परिसरातील 350 नागरिकांची रक्त व कोरोनाची स्वॅब तपासणी, अँटिजेन, आरटी पीसीआर तपासणी शिबिर घेण्यात आले. त्या वेळी आमदार सातपुते बोलत होते. आमदार सातपुते यांच्या हस्ते समाजसेवक कै. निवृत्तीराव गायकवाड यांच्या प्रतिमेच्या पूजनाने शिबिराचे उद्‌घाटन करण्यात आले. प्रास्ताविकात द्वारकाधीश सेवाभावी संस्थेचे सचिव डॉ. बाळकृष्ण गायकवाड यांनी, सामाजिक बांधिलकी जपत मदत नव्हे, कर्तव्य या भावनेतून कोरोना या आजारापासून जनतेला दिलासा मिळावा म्हणून कोरोनाच्या काळातील तिसऱ्या शिबिराचे आयोजन आनंदनगर परिसरातील नागरिकांसाठी केल्याचे सांगितले. या वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सोलापूर जिल्हा कार्यवाहक सचिन शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते पै. आबासाहेब वाघमारे-पाटील, माळीनगर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संकल्प जाधव, डॉ. प्रियांका शिंदे, आनंदनगरच्या सरपंच मेघना इनामके, उपसरपंच वसंतराव गायकवाड, सदस्य राजेंद्र सोनवणे, सतीश कुंभार, विकास गायकवाड, ग्रामसेविका श्रीमती भोसले आदी उपस्थित होते. या वेळी प्रमुख पाहुणे डॉ. अक्षय वाईकर यांनी, कोरोनाला न घाबरता त्याच्यासोबत जगायला शिकले पाहिजे, असे सांगून सॅनिटायझर, मास्क व सामाजिक अंतर ठेवण्याचा सल्ला दिला. सर्दी, ताप, खोकला, अंगदुखी, चव व वास न येणे ही कोरोनाची प्राथमिक लक्षणे असून ही लक्षणे दिसल्यास लगेच डॉक्‍टरांचा सल्ला घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. शिबिरामध्ये ईसीजी, शरीरातील रक्ताचे प्रमाण, किडनी, यकृताचे विकार, एचआयव्ही तपासणी करून मास्क वाटप करण्यात आले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

