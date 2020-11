आमदार संजय शिंदे म्हणाले 'त्या' फोटोचा गैरवापर ! मी केला 'महाविकास'च्या उमेदवारांचा प्रचार 

सोलापूर : पुणे पदवीधर व शिक्षक आमदारकी निवडणुकीचा प्रचार आता थांबला असून उद्या (मंगळवारी) मतदान होणार आहे. दरम्यान, प्रचारानिमित्त मनोज गायकवाड यांचे बंधू विश्‍वनाथराजे गायकवाड यांनी आमदार संजय शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर शिंदे यांनी मनोजकुमार गायकवाड यांना पाठिंबा दिल्याची चर्चा सोशल मिडियातून सुरु झाली. त्यानंतर आमदार शिंदे यांनी आपण महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला असून त्या फोटोतून गैरसमज व अफवा पसरविली जात असल्याचा खुलासा केला आहे. आमदार संजय शिंदे यांचा खुलासा...

संभाजी ब्रिगेडतर्फे पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारे उमेदवार मनोज गायकवाड यांना मी कुठलाही पाठिंबा दिलेला नाही. निवडणूक काळात प्रत्येक उमेदवार प्रचाराच्या निमित्ताने भेटत असतात. त्यावेळी फोटो काढून घेतात, परंतु काहीजण त्याचा गैरफायदा उठवितात. मी त्यांना पाठिंबा दिल्याची चर्चा आहे. मात्र, मी पूर्णपणे महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचा प्रचार केला आहे. माझा महाविकास आघाडीला पूर्णपणे पाठिंबा आहे, असा खुलासा आमदार संजय शिंदे यांनी केला आहे. पुणे पदवीधरसाठी 65 तर शिक्षक आमदारकीसाठी 35 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. पदवीधरसाठी चार लाख 26 हजार 430 तर शिक्षक आमदारकीसाठी 72 हजार 545 मतदार आहेत. तर सोलापूर जिल्ह्यात शिक्षक मतदारसंघातून 13 हजार 584 मतदार असून पदवीधरसाठी 53 हजार 813 मतदार आहेत. सोलापूर शहर- जिल्ह्यात पदवीधरसाठी 123 तर शिक्षकसाठी 74 मतदान केंद्रे आहेत. मतदान केंद्रांवर एक हजार 970 कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍त करण्यात आली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे टेम्प्रेचर तपासले जाणार आहे. त्यांना हॅण्डग्लोज, मास्क दिले जाणार आहेत. मतदान केंद्रांवर मोठी रांग होऊ नये म्हणून प्रत्येक मतदान केंद्रांवर प्रतीक्षालये स्थापन करण्यात आली आहेत. प्रचारानिमित्त आमदार संजय शिंदे यांनी शहर- जिल्ह्यातील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, एमआयएमच्या पदाधिकाऱ्यांना, नेतेमंडळींना एकत्रित करुन रविवारी प्रचार केला. त्यानंतर सोशल मिडियातून आमदार शिंदे यांच्याबद्दल अफवा पसरविण्यात आली. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी आज तातडीने खुलासा करीत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

