चिमणीसोबतच महापालिकेच्या रडारवर मोबाईल टॉवर, महापालिका धाडणार नोटीस

सोलापूर : सोलापुरातील होटगी रोड येथील विमानतळावरुन विमानसेवेसाठी अडथळा ठरणाऱ्या सिध्देश्‍वर कारखान्याच्या चिमणीसोबतच आता मोबाईल कंपनीचे दोन टॉवर महापालिकेच्या रडारवर आले आहेत. विमानसेवेला अडथळा ठरणाऱ्या दोन मोबाईल टॉवरला तत्काळ नोटीस काढा असा आदेश महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. होटगी रोडवरील विमानतळावरुन विमान सेवेला असलेल्या 18 अडथळ्यांवर आज महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी बैठकीत माहिती घेतली. या शिवाय विमानतळाच्या जागेवर झालेले अतिक्रमण, विमानतळात साठणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा या मुद्यावरही बैठकीत सखोल चर्चा झाली. महापालिका प्रशासन व विमानतळ व्यवस्थापकांच्या बैठकीत आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला. या बैठकीला एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाचे संतोष कौलगी, बोरामणी येथील विमानतळाचे व्यवस्थापक सज्जन निचळ, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता संजय धनशेट्टी, सहाय्यक नगर रचना संचालक लक्ष्मण चलवादी, सहाय्यक अभियंता रामचंद्र पेंटर, सहाय्यक अभियंता शांताराम आवताडे व महापालिकेचे विभागिय अधिकारी उपस्थित होते. विमानसेवेला अडथळा ठरणाऱ्या दोन मोबाईल टॉवरसोबतच इमारतींनाही नोटीस बजावण्यात येणार आहे. या मोबाईल कंपन्यांनी त्यांचे टॉवर दहा ते पंधरा दिवसात स्वतःहून इतर ठिकाणी शिफ्ट करावेत अन्यथा महापालिकाही टॉवर हटवेल अशी नोटीस बजावण्यात येणार आहे. विमानतळाच्या जागेवर झालेले अतिक्रमण काढण्यासाठी विमानतळ प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पोलिस संरक्षण घेऊन कार्यवाही करावी अशी सूचनाही आयुक्तांनी या बैठकीत केली. दरम्यान सिध्देश्‍वर कारखान्याच्या चिमणीचा अडथळा दूर करण्यासाठी महापालिकेने पाठवलेल्या पत्रावर जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

