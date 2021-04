मोहोळ नगरपरिषदेचा बेफिकीर कारभार ! अग्निशमन यंत्रणेचा प्रश्न ऐरणीवर

मोहोळ (सोलापूर) : शुक्रवारी मोहोळ शहरातील शॉपिंग सेंटरला अचानक आग लागून झालेल्या आर्थिक नुकसानीमुळे मोहोळ नगरपरिषदेच्या अग्निशमन यंत्रणेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, या बेफिकीर कारभारामुळे शहरवासीयांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती अशी, की मोहोळ ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेत रूपांतर होऊन पाच वर्षांचा कालावधी लोटला. कोट्यवधींचा निधी नगरपरिषदेला प्राप्त झाला, मात्र जनतेला लागणाऱ्या दररोजच्या सोयीसुविधा पुरविण्यात नगरपरिषद प्रशासन कुचकामी ठरले आहे. शुक्रवारी (ता. 2) शहरातील शॉपिंग सेंटरला आग लागून त्यात सात दुकाने आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. ज्यांचे नुकसान झाले ते गरीब व्यापारी आहेत. आग लागण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. या अगोदरही दोन- तीन घटना अशा घडल्या आहेत. चाळीस हजार लोकसंख्या असलेल्या मोहोळ शहराला अशा दुर्घटनेवेळी तालुक्‍यातील भीमा, लोकनेते, जकराया, लोकमंगल, तसेच पंढरपूर व बार्शी या ठिकाणच्या अग्निशमन यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागते. साखर कारखाने तसेच ही शहरेही मोहोळपासून लांब अंतरावर असल्याने दुर्घटनेच्या वेळी त्यांना कळविल्यानंतर ती यंत्रणा येईपर्यंत सर्व जळून राख होते, हा मोहोळवासीयांचा नेहमीचाच अनुभव आहे. मोठा राष्ट्रीय महामार्ग शहरातून गेल्याने तसेच उन्हाळ्याच्या तीव्रतेने चालती चारचाकी वाहने पेटण्याचेही प्रमाण मोठे आहे. मोहोळ शहरात नगरपरिषदेच्या अधिपत्याखाली 17 प्रभाग येतात. या प्रभागांच्या एकाही नगरसेवकाने याबाबत कधी पाठपुरावा केला असल्याचे दिसत नाही. केवळ शहराच्या विकासाचे व्हिजन पुढे करून विविध विकासकामे घेणे व त्या माध्यमातून स्व-विकास साधणे हा एकमेव कार्यक्रम सध्या सुरू असल्याचे चित्र आहे. शहराच्या सुरक्षेसाठीच्या कोणत्याही गंभीर समस्येकडे कोणाचेही लक्ष नसल्याचे या घटनेच्या माध्यमातून अधोरेखित होते. नगरपरिषदेने अग्निशमन गाडीचा प्रस्ताव दिला आहे, मात्र आचारसंहितेमुळे तो लाल फितीत अडकला आहे. आचारसंहिता शिथील होताच ते काम मार्गी लागेल.

- रमेश बारसकर,

प्रथम नगराध्यक्ष, मोहोळ नगरपरिषदेने यापूर्वीच्या जळिताच्या घटना पाहता अग्निशमन यंत्रणेसाठी प्राधान्य देणे गरजेचे होते. व्यापाऱ्यांनीही दुकानात पीओपी करताना काळजी घ्यावी, कारण वायरी मोकळ्या असल्याने उंदरांनी वायर कुरतडल्याने अशा घटना घडतात.

- अनिल कोरे,

- अनिल कोरे,

कापड व्यापारी, मोहोळ

