मोहोळ नगरपरिषदेने आवळला कर वसुलीचा फास ! आठ गाळे सील

मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ नगरपरिषदेने "मार्च एंड'च्या पार्श्वभूमीवर गाळे भाडे, पाणीपट्टी व घरपट्टी या करापोटी वसुलीचा फास आवळला असून, सोमवारी थकीत बाकीपोटी आठ गाळे सील केले. त्यात अनेक बड्या धेंडांचा समावेश आहे. वसुली नसल्याने शहराच्या विकासाला खीळ बसल्याची माहिती मुख्याधिकारी एन. के. पाटील यांनी दिली. यासंदर्भात कार्यालयीन प्रमुख सुवर्णा हाके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील नागरिकांकडे विविध करांची सुमारे चार कोटी रुपये थकबाकी आहे. वारंवार मागणी करूनही नागरिकांची कर भरण्याची मानसिकता नाही. वसुली नसल्यामुळे शहरातील विविध समस्या सोडविणे तसेच विकासकामे करता येईनात. शहरात नगर परिषदेच्या मालकीचे 142 व्यापारी गाळे आहेत. त्यांच्याकडे गेल्या अनेक वर्षांपासूनची थकबाकी आहे. गाळेधारकांना केवळ पाचशे ते सहाशे रुपये भाडे आहे, मात्र त्यांनी बेकायदा पोटभाडेकरू ठेवून महिन्याला त्यांच्याकडून सहा ते सात हजार रुपये भाडे नियमित वसूल करतात. मात्र नगर परिषदेचे भाडे भरण्याची त्यांची मानसिकता होत नाही. सोमवारी वसुली पथकाने धडक मोहीम राबवून आठ गाळे सील केले आहेत. त्यात अनेक बड्या धेंड्यांचा समावेश आहे. पाणीपट्टी थकबाकी पोटी सुमारे पंधरा नळ कनेक्‍शन तोडले आहेत. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. नगर परिषदेचा 48 विविध कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध आहे. मात्र प्रत्यक्षात अठरा जणच कर्तव्यावर आहेत. त्यामुळे या 18 जणांवरच नगरपरिषदेच्या सर्व कामाचा भार आहे. एकेका कर्मचाऱ्याकडे सहा ते सात विभागांचा पदभार आहे, त्यामुळे नागरिकांचीही कामे वेळेवर होईनात तर कर्मचारी व नागरिक यांच्यात सारखा संघर्ष होत आहे. गाळ्यांसंदर्भात सर्व वस्तुस्थितीचा अहवाल त्रिसदस्यीय समितीकडे पाठविणार असून, लवकरच गाळ्यांचे फेरलिलाव करून सध्याच्या रेडिरेकनरप्रमाणे भाडे आकारले जाणार असल्याचे श्रीमती हाके यांनी सांगितले. शहराच्या पन्नास हजार लोकसंख्येला व नगरपरिषदेचा आत्मा असलेल्या कर विभागाला केवळ एक कर इन्स्पेक्‍टर व दोन कर्मचारी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही कामाचा ताण आहे. नागरिकांनी थकबाकी भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन नगरपरिषद प्रशासनाने केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

