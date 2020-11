मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ तालुक्‍यात दारू पिऊन दोन वेगवेगळ्या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला आहे. पहिली घटना सारोळे (ता. मोहोळ) येथे तर दुसरी घटना सय्यद वरवडे येथे घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तात्याराव मनोहर जाधव (वय 25, रा. चिखली, हल्ली मुक्काम सारोळे) हा सारोळे येथील शेतात वस्ती करून राहात होता. त्याला दारूचे व्यसन होते. त्याने मंगळवारी (ता. 17) सकाळी नऊ वाजण्यापूर्वी राहत्या घरातील छताच्या लोखंडी अँगलला साडीने गळफास घेतला. या घटनेची खबर मनोहर विठ्ठल जाधव यांनी मोहोळ पोलिसांत दिली आहे. दुसरी घटना सय्यद वरवडे येथे मंगळवारी (ता. 17) दुपारी बारा वाजता घडली. श्‍याम रावसाहेब पाटील (वय 65, रा. राजारामपुरी, कोल्हापूर) असे मृताचे नावी आहे. श्‍याम पाटील हा आचारी म्हणून वेगवेगळ्या हॉटेलांत काम करीत होता. तो वयोवृद्ध होता व त्याला दारूचे व्यसन होते. त्याच्या पायाला सूजही आली होती. या सर्व आजारांमुळे त्याचा मंगळवारी दुपारी मृत्यू झाला आहे. या घटनेची खबर गिरीश रमेश पारवे (रा. पाडोळे वस्ती, सय्यद वरवडे) यांनी पोलिसांत दिली आहे. दोन्ही घटनांचा तपास मोहोळ पोलिस करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: In Mohol taluka, one committed suicide and another died after drinking alcohol