मोहोळमध्ये "मास्क नाही तर प्रवेशही नाही, मास्क नाही तर वस्तू नाहीत' ! 

मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ शहरासह ग्रामीण भागात आता "मास्क नाही तर वस्तू नाही' ही मोहीम सुरू झाली आहे. "माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' मोहिमेअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न व औषध प्रशासन, सोलापूर व मोहोळ व्यापारी असोसिएशन यांच्यामार्फत जनजागृती मोहिमेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष चेतन शहा यांनी दिली. राज्य शासनाच्या माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेची जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्धी व्हावी व कोरोनाचा प्रसार व प्रादुर्भाव रोखण्यास मदत व्हावी तसेच सामान्य नागरिकांना मास्क वापरण्यासंबंधी गांभीर्याने जनजागृती व्हावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न व औषध प्रशासन व मोहोळ व्यापारी असोसिएशन यांच्या वतीने "मास्क नाही तर वस्तू नाही' या मोहिमेची सुरवात करण्यात आली आहे. "ग्राहकांकडे मास्क नसेल तर आम्ही अशा ग्राहकांना वस्तू देणार नाही' असा संकल्प मोहोळ शहर व तालुक्‍यातील सर्व व्यापाऱ्यांनी केला आहे. शासनाच्या या मोहिमेस सर्व व्यापाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याचे मोहोळ व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष चेतन शहा यांनी सांगितले. ही मोहीम तालुक्‍यातील सर्व किराणा दुकाने व हॉटेल येथे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त प्रदीपकुमार राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी योगेश देशमुख हे मोहोळ व्यापारी असोसिएशन यांच्या सहकार्याने राबवीत आहेत. ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन देशमुख यांनी केले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

