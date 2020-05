भुकटीसाठी शासनाने घेतलेला दुधाचे मिळेना पैसे  जिल्हा दूध संघ, शिवामृत, सांगोला तालुका संघाचे शासनाकडे थकले लाखो रुपये 

सोलापूर : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारने लॉक डाऊन जाहीर केला आहे. लॉक डाऊन कालावधीत अतिरिक्त झालेल्या दुधाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने राज्यातील दूध संघांकडून दूध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात शासनाने घेतलेल्या दुधा पोटी दूध संघांना अद्यापही रक्कम न मिळाल्याने दूध संघांना कोरोनासोबतच आर्थिक संकटाचाही सामना करावा लागत आहे.

शिवामृत सहकारी दूध उत्पादक संघ, सोलापूर जिल्हा दूध संघ आणि सांगोला तालुका सहकारी दुध संघ या तीन दूध संघांकडून प्रतिदिन दूध खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शिवामृतकडून दिवसाला तीस हजार लिटर, सोलापूर जिल्हा दूध संघाकडून दिवसाला वीस हजार लिटर व सांगोला तालुका दूध संघांकडून दिवसाला दहा हजार लिटर दूध खरेदी करण्यात येत आहे. 25 रुपये दराने खरेदी केलेल्या दुधाची मोठी रक्कम शासनाकडे थकीत आहे. जिल्हा दूध संघाकडून 1 मेपासून राज्य सरकारने दूध खरेदी सुरू केली आहे. दूध संघाने आतापर्यंत जवळपास पाच लाख लिटर दूध सरकारला दिले आहे. त्यापोटी जवळपास सव्वा कोटी रुपये दूध संघाला मिळणे अपेक्षित आहे. शिवामृत सहकारी दूध संघाला सुरुवातीला प्रतिदिन 40 हजार लिटरचा कोठा देण्यात आला होता. नंतर हा कोटा तीस हजार लिटर करण्यात आला. शिवामृत संघाने 20 एप्रिल पर्यंत साडेतीन लाख लिटर तर 20 एप्रिल ते आजतागायत प्रति दिन सरासरी तीस हजार लिटरच्या आसपास शासनाला दूध पुरवठा केला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील या तिन्ही दूध संघाची लाखो रुपयांची रक्कम शासनाकडे थकीत आहेत.

Web Title: Money not received for milk taken by the government for powder