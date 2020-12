पक्षाचे अधिकाधिक नगरसेवक निवडून यावेत : काॅंग्रेस शहराध्यक्ष प्रकाश वाले यांचे मत

सोलापूर : येणाऱ्या महापालिका निवडणूकीत पक्ष बळकट करुन जास्तीत जास्त नगरसेवक कसे निवडून येतील याकडे कार्यकर्त्यांनी लक्ष द्यावे आणि त्यासाठी आत्तापासूनच तयारी करावी असे मत शहराध्यक्ष प्रकाश वाले यांनी व्यक्त केले.

सोलापूर शहर कॉंग्रेस कमिटीच्या ई ब्लॉक ची बैठक रेवणसिद्धेश्वर मंगलकार्यालय येथे ब्लॉक अध्यक्ष उदय चाकोते यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

ते पुढे म्हणाले की, कॉंग्रेस पक्षाला त्यागाची, सेवेची मोठी परंपरा आहे. ही परंपरा कायम राखत तसेच माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, आमदार प्रणिती शिंदे व कॉंग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून झालेले काम जनतेपर्यंत पोहोचवावे. त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन कार्यकर्त्यांनी सोडविल्या पाहिजेत असे मत व्यक्त केले. यावेळी ई ब्लॉक अध्यक्ष उदय चाकोते यांचे भाषण झाले.शहराध्यक्ष प्रकाश वाले, बाजार समिती माजी सभापती महादेव चाकोते, महिला अध्यक्ष हेमा चिंचोळकर, प्रदेश पदाधिकारी राहुल वर्धा, सुमन जाधव, सहसचिव मल्लीनाथ सोलापूरे, संघमित्रा चौधरी, चिवरी वकील, मुकुंद शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली. यावेळी अप्पु शिवशिंपी, कल्याणराव चौधरी, सतीश पारेली, रेखाताई गवळी, विकी चाकोते यांच्यासह इतर पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

