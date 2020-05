Mothers Day : आपल्या नावात आईचे नाव लावण्याची तरुणाईंची नवी क्रेझ

सोलापूर : अनेकजण बोलतात 'नावात काय आहे', हे शेक्सपियरचे जगप्रसिद्ध वाक्य महत्त्वाचे असले, तरी आजकाल मात्र नावातच बरेच काही दडलेले आहे हेही तितकेच खरे. सुरुवातीपासूनच आपल्या नाव आडनावाच्यामध्ये आपल्या वडिलांचे नाव लावण्याची रुढी- परंपरा आहे. पण सध्या सोशल मीडियावर आपल्या नावासोबत वडीलांसोबत आईचे नाव लावण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर नावात बदल करण्याकडे तरुणांईचा कल वाढलेला दिसून येत आहे.

प्रत्येकाला आई आणि वडील हे दोघेही वाढवत असतात. मग आपल्या नावात दोघांचे उल्लेख असायला काहीच हरकत नाही, हा एक सकारात्मक विचार प्रवाह सुदैवाने तरुणाईंमध्ये रुजू पाहतो आहे. आपल्या नावात आईचे नाव जोडले जावे, यासाठी जास्तीत जास्त जण पसंती देत आहेत. आपली आई आपल्यासाठी नेहमीच तत्पर असते, तिने एवढे कार्य करून सुद्धा तिचे नाव कुठेही लावले जात नाही. जन्मापासूनच स्वतःच्या नावासह वडिलांचे नाव आणि आडनाव प्रत्येकजण जोडतात. सुरुवातीपासून नेहमी वडिलांचेच नाव लावले जाते. यासाठी आजची तरुणाई आपल्या आईचे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या नावासोबत आईचे नाव त्यानंतर वडिलांचे नाव आणि आडनाव लावत आहे. त्यामुळेच सध्या तरुणाईंमध्ये होणारा बदल हा तितकाच अभिमानास्पद आणि स्वागतार्ह आहे, असे म्हणायला काही हरकत नाही. त्यामुळे सध्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर ही अत्यंत देखणी आणि सुंदर पद्धत अवलंबली जाते आहे. सोशल मीडियावर आपले नाव मग त्यांच्या आई वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव ही एक सकारात्मक विचार प्रणाली सुरू झाली आहे. ती कायमस्वरूपी असावी हीच सदिच्छा!. कारण प्रत्येकाचे आयुष्य असलेले खरे नाते हवे असते. हे खरे असले तरी तिला सामाजिक दृष्ट्या तितकेच अढळ स्थान मिळणे आवश्यक आहे. यामुळे आजची तरुण पिढी नवनव्या कल्पना रुजू करत असतानाचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

Web Title: Mothers name on social media on the occasion of Mothers Day