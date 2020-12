बिबट्याच्या हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ मदत द्या : खासदार नाईक निंबाळकर 

करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यात बिबट्याने हल्ला करून ज्या कुटुंबातील व्यक्तींचा प्राण घेतला आहे, त्या फुंदेवाडी येथील कल्याण फुंदे व अंजनडोह येथील दयानंद शिंदे आणि चिखलठाण येथील हल्ल्यातील धुळे जिल्ह्यातील कोटले कुटुंबातील एका व्यक्तीला वनविभागाने तत्काळ आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली आहे. खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी बिबट्याने हल्ला केलेल्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. त्या वेळी ते बोलत होते. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख, भाजपचे तालुकाध्यक्ष गणेश चिवटे, फलटणचे भाजपचे तालुकाध्यक्ष जयकुमार शिंदे, शहराध्यक्ष जगदीश अगरवाल, माजी सरपंच अरुण शेळके, किरण बोकन आदी उपस्थित होते. या वेळी मृत जयश्री शिंदे यांचे पती दयानंद शिंदे व सासरे धर्मराज शिंदे यांनी बिबट्याने कशा पद्धतीने हल्ला केला याची माहिती सांगून कुटुंबावर ओढवलेले संकट विशद केले. खासदार नाईक निंबाळकर म्हणाले, वनविभागाने बिबट्याच्या हल्ल्याचा गांभीर्याने विचार करून तत्काळ बिबट्याचा बंदोबस्त केला पाहिजे. ज्या कुटुंबांवर ही वाईट वेळ आली आहे, त्या कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत करावी. या भागात बिबट्याच्या दहशतीने लोक घराबाहेर पडत नाहीत. त्यामुळे जनावरे बांधून आहेत. या जनावरांच्या चाऱ्याची शासनाने सोय करावी. जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख म्हणाले, जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्‍यात तीन ठिकाणी बिबट्याने हल्ले केले, मात्र अद्यापही पालकमंत्री या कुटुंबीयांकडे फिरकले नाहीत किंवा या बिबट्याबाबत ठोस भूमिका घेतली नाही, हे सोलापूर जिल्ह्याचे दुर्दैव आहे. करमाळा तालुक्‍यात आलेल्या बिबट्याचा तत्काळ बंदोबस्त केला पाहिजे. यासाठी आवश्‍यक ती सर्व उपाययोजना वन विभागाने करावी. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

