पंढरपूर विभागात दीड हजार कोटींची वीजबिल थकबाकी ! आजपासून महावितरणची कारवाई; मनसेचा विरोध 

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर विभागात महावितरण कंपनीची शेतीपंपासह सुमारे 1 हजार 539 कोटी 93 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकी वसुलीसाठी महावितरण कंपनीने वीज ग्राहकांना थकबाकी भरण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. थकबाकी न भरणाऱ्या वीज ग्राहकांचा आजपासून (सोमवार) वीज पुरवठा खंडित केला जाणार आहे. दरम्यान, वीजपुरवठा खंडित केल्यास महावितरण कंपनीच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप धोत्रे यांनी दिला आहे. यामुळे महावितरणचे अधिकारी आणि मनसे कार्यकर्ते आज समोरासमोर येण्याची शक्‍यता आहे. लॉकडाउन काळात घरगुती, औद्योगिक व शेतीपंपासाठी लागणाऱ्या विजेचा वापर कमी करूनही महावितरण कंपनीने ग्राहकांना भरमसाठ वीजबिले दिली आहेत. लॉकडाउन काळातील वीजबिल माफ करावी, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटनांसह राजकीय पक्षांनी केली आहे. परंतु अद्याप महावितरणने कोणताच निर्णय घेतला नाही. उलट थकबाकी भरण्यासंदर्भात वीज ग्राहकांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. थकबाकी न भरल्यास सोमवार (ता. 1) पासून घरगुती, व्यापारी व ओद्योगिक वापराचा वीजपुरवठा खंडित केला जाईल, असा सूचक इशारा दिला आहे. पंढरपूर विभागातील पंढरपूरसह मंगळवेढा आणि सांगोला तालुक्‍यातील घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक असे 1 लाख 39 हजार 192 ग्राहक आहेत. यातील थकबाकीदार ग्राहकांकडे सुमारे 60 कोटी 93 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. तर 1 लाख 7 हजार 917 शेतकऱ्यांकडे शेती पंपाची 1 हजार 479 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. एकूण सुमारे 1 हजार 539 कोटी 93 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. वीज ग्राहकांकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असल्याने महावितरण कंपनीने वसुली मोहीम सुरू केली आहे. वसुलीचा एक भाग म्हणून थकबाकीदार वीज ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे महावितरण वीजपुरवठा खंडित करणार, की राज्य सरकार थकबाकी वसुलीला स्थगिती देणार? याकडेच वीज ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. पंढरपूर विभागात घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक वापराचे एकूण 1 लाख 39 हजार 192 ग्राहक आहेत. यातील थकबाकीदार ग्राहकांकडे 60 कोटी 93 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीदार ग्राहकांना वसुलीच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यानुसार सोमवारपासून कारवाई केली जाणार आहे.

- रवींद्र भुतडा,

कार्यकारी अभियंता, महावितरण, पंढरपूर विभाग संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: MSEDCL will recover electricity bill from customers in Pandharpur division from Monday