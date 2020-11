महापालिकेतील लिपिकांना येईना संगणक व टायपिंग ! 506 लिपिकांची शनिवारी परीक्षा 

सोलापूर : महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये तब्बल 506 लिपिक कार्यरत आहेत. शासन निर्णयानुसार लिपिक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबरोबरच मराठी टंकलेखन 30 (श.प्र.मि.) आणि इंग्रजी 40 (श.प्र.मि.) येणे बंधनकारक आहे. त्यांच्याकडे संगणक येत असल्याचे प्रमाणपत्रही (एमएस - सीआयटी) असणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार त्यांना पदोन्नती दिली जाते. मात्र, बहुतांश लिपिकांना संगणकावर टायपिंग व संगणक येत नसल्याचे उघड झाले. त्यानंतर आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी 506 लिपिकांची यापूर्वी परीक्षा घेतली. त्यानंतर आता 28 नोव्हेंबरला अंतिम परीक्षा होणार आहे. महापालिकेतील कनिष्ठ श्रेणी लिपिक, वरिष्ठ श्रेणी लिपिक, वरिष्ठ मुख्य लेखनिक आणि कार्यालय अधीक्षक यांना टायपिंग व संगणकाचे ज्ञान असणे आवश्‍यक आहे. महापालिकेचा कारभार गतिमान होण्याच्या दृष्टीने त्यांनी बदलत्या काळानुसार स्वत:मध्ये बदल करणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतांश कर्मचाऱ्यांना टंकलेखन व संगणकावरील कामकाज करता येत नसल्याची बाब आयुक्‍तांच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर आयुक्‍तांनी या सर्वच लिपिकांची 17 ऑगस्ट रोजी परीक्षा घेतली. मात्र, 90 टक्‍क्‍यांहून अधिक कर्मचारी या परीक्षेत अनुत्तीर्ण ठरले. त्यानंतर आयुक्‍तांनी त्यांची शेवटची संधी देण्याची मागणी मान्य केली. त्यानुसार आता परीक्षा घेतली जाणार असून त्यासाठी सात रस्ता, किल्ला बाग परिसर, पूर्व भाग आणि विजयपूर रोड अशा चार ठिकाणांवरील संगणक केंद्रांवर परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले आहे. नापास झालेल्यांना प्रारंभिक वेतन श्रेणी

लिपिकांना टंकलेखन (टायपिंग) कामकाज व संगणकीय ज्ञानाची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. जर पदोन्नती घेतलेला कर्मचारी टंकलेखन व संगणकीय परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यास पदावनत केले जाणार आहे. तसेच निम्न संवर्गातील म्हणजेच कनिष्ठ श्रेणी लिपिक हा जर अनुत्तीर्ण झाला, तर त्यास वेतन श्रेणीतील प्रारंभिक वेतनावर आणले जाईल, असे पत्र आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी काढले आहे. तत्पूर्वी, लिपिकांना एक संधी देऊनही बहुतांश लिपिक परीक्षा उत्तीर्ण झालेच नाहीत. त्यामुळे त्यांना सरावासाठी दीड ते दोन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला होता. आता ही परीक्षा अंतिम असून अनुत्तीर्ण लिपिकांवर कारवाई केली जाईल, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

