माढा (सोलापूर) : माढ्यातील विविध विकास कामांसाठी साडेचार कोटींचा निधी प्राप्त झाल्याची माहिती नगराध्यक्षा ऍड. मीनल साठे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. नगरपंचायत कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ऍड. साठे म्हणाल्या, की सुवर्ण नगरोत्थान योजनेतून तीन कोटी 90 लाख तर नागरी वस्ती सुधार योजनेतून 60 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून विठ्ठल मंदिरासमोर कंपाउंड वॉल बांधणे, शहरातील विविध वाड्या - वस्त्यांवर विद्युत पोल तारांसह उभा करणे, माढेश्वरी मंदिरा शेजारील हिंदू स्मशानभूमीचा रस्ता, संरक्षक भिंत, माढ्यातील नाल्याचे मोठ्या बंदिस्त गटारीत रूपांतर करण्यात येणार आहे. माढा महातपूर रोड ते साठे वस्ती खडीकरण रस्ता, भांगे वस्ती अंतर्गत रस्ते यासह शहरातील रस्ते, पेव्हिंग ब्लॉक यासह अन्य विकासकामे मार्गी लागणार आहेत. केंद्राच्या निधी अभावी पंतप्रधान आवास योजनेची कामे रखडली आहेत. अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही निधी आलेला नाही. मात्र राज्य शासनाचा निधी मिळाला असल्याचे ऍड. साठे यांनी सांगितले. माढ्यात पंतप्रधान आवास योजना व रमाई घरकुल योजनेतून 582 घरकुले मंजूर असून, ही कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. आणखी अडीच कोटींच्या विकास कामांचा प्रस्ताव देखील पाठवण्यात आला असून, त्या कामांना देखील लवकरच मंजुरी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत पालकमंत्री दतात्रय भरणे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासह जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत. या वेळी नगरसेवक शहाजी साठे, राहुल लंकेश्वर, प्रभाकर जाधव, गंगाराम पवार, नगरसेविका अनिता सातपुते, सभापती कल्पना जगदाळे, सभापती सुप्रिया बंडगर, वनिता शहाणे आदी उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

