साईबाबा मालिकेला लाभले पंढरपूरच्या विनोद शेंडगे यांचे संगीत ! पंढरपूरच्या स्टुडिओतच रेकॉर्डिंग

पंढरपूर (सोलापूर) : टीव्हीवरील मालिकांचे पार्श्वसंगीत हे अद्ययावत स्टुडिओमध्ये तयार करून दिले जाते. यासाठी बहुसंख्य प्रमाणात मुंबई अथवा पुणे येथील स्टुडिओंचा वापर होतो. पण मराठी टेलिव्हिजन सृष्टीमध्ये प्रथमच साईबाबा यांच्या मालिकेचे पार्श्वसंगीत हे पंढरपूरच्या विनोंद शेंडगे यांच्या पंढरपूर येथील अनाहत रेकॉर्डिंग स्टुडिओच्या माध्यमातून होत आहे. साईबाबांच्या जीवनावर नवी मालिका येत आहे. विशेष म्हणजे या मालिकेतील शीर्षक गीतासह संपूर्ण मालिकेला पंढरपूरचे कलावंत विनोद शेंडगे यांचे संगीत दिग्दर्शन लाभले आहे. या मालिकेसाठी साईबाबांची महती सांगणारे आणि भजन व सुफी संगीताचा मिलाफ साधणारे शीर्षक संगीत पंढरपूरच्या विनोद शेंडगे यांनी दिले आहे. हे गीत ज्ञानेश्वर मेश्राम यांनी गायिले आहे. तर मालिकेचे दिग्दर्शक प्रसाद ठोसर यांचे शब्द या गीतांस लाभले आहेत. शिवाय या संपूर्ण मालिकेचे पार्श्वसंगीत देखील शेंडगे सध्या देत आहेत. या मालिकेचे कार्यकारी निर्माते नरेंद्र तावडे, कला दिग्दर्शक अजित दांडेकर यांचेही सहकार्य शेंडगे यांना मिळत आहे. विनोद शेंडगे हे गेल्या पंचवीस वर्षांपासून संगीत विश्वात कार्यरत आहे. अत्यंत अद्ययावत असा ग्रामीण भागातील पहिला रेकॉर्डिंग स्टुडिओ त्यांनी पंढरपूरात "अनाहत' या नावाने सुरू केला. अनेक राज्यस्तरीय सांगितीक स्पर्धा अथवा कार्यक्रमांमध्ये शेंडगे यांचा सहभाग असतो. शेंडगे यांनी यापूर्वी "तू माझा सांगाती...' या मालिकेमध्ये देखील संगीत विभागाचा भार स्वीकारला होता. तसेच काही अभंगांचे देखील गायन केले होते. साई राम म्हणा, साई श्‍याम म्हणा... साई माझी माउली, साई माझी सावली... असे बोल असणारे गीत वारकरी सांप्रदायिक भजनी अंगाने संगीतबद्ध करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे साईबाबांच्या सर्व स्तरांवरील भक्तांचा विचार करता. सुफी संगीताचा देखील भजनी ठेक्‍यात वापर केला गेल्याने हे गीत संगीत विश्वात अधित पसंतीस उतरेल, असा विश्वास संगीत दिग्दर्शक विनोंद शेंडगे यांनी व्यक्त केला. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

