राष्ट्रीय रस्ते महामार्ग विकासची पुन्हा चूक ! होनमुर्गीजवळ फुटली पाईपलाईन; शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत

सोलापूर : सोलापूर- विजयपूर महामार्गाचे काम सुरु असताना टाकळीवरुन शहराला येणारी पाईपलाईन फुटली आहे. हजारो लिटर पाणी वाया गेले असून आता पाणी बंद केले आहे. पाईपलाईनच्या कामाच्या दुरुस्तीसाठी आठ-दहा तासांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा पुन्हा विस्कळीत होणार आहे. कधी महावितरणमुळे तर आता महामार्गांच्या कामामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत होत असल्याचा त्रास नागरिकांना सोसावा लागत आहे. ठळक बाबी... सोलापूर- विजयपूर रोडचे काम करताना होनमुर्गी फाट्याजवळ फुटली पाईपलाईन

शहराचा पाणीपुरवठा पुन्हा विस्कळीत; आठ-दहा तास दुरुस्तीसाठी लागणार

एक हजार एमएमचा पाईप असतानाही दुसऱ्यांदा हलगर्जीपणा; अधिकाऱ्यांशिवाय सुरु आहे महामार्गाचे काम

शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे एक रोटेशन जाणार पुढे; हजारो लिटर पाणी गेले वाया विजयपूर महामार्गाचे काम करताना त्याठिकाणी रस्ते विकास महामंडळाचा कोणताच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याचे पहायला मिळाले. त्याठिकाणाहून ये- जा करणाऱ्यांनी पाईपलाईन फुटल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिली. त्यानंतर टाकळीवरुन सुरु असलेला पाणीपुरवठा तत्काळ थांबविण्यात आल्याची माहिती स्मार्ट सिटीचे अभियंता संजय धनशेट्टी यांनी दिली. फुटलेल्या पाईपलाईनची दुरुस्ती करण्यासाठी आठ- दहा तास लागणार आहेत. यापूर्वीदेखील असाच प्रकार झाला होता, असेही त्यांनी आवर्जुन सांगितले. शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे एक रोटेशन पुढे जाईल. नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

