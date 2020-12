राष्ट्रवादीचे आमदार यशवंत माने यांचा परिवार घेतोय दोन जातींचा लाभ !

सोलापूर : मोहोळ तालुक्‍याचे राष्ट्रवादीचे आमदार यशवंत माने यांनी कैकाडी जातीचा 1985 मध्ये इंदापूर तालुक्‍यातून विमुक्त जाती संवर्गातील दाखला घेतला. त्यानंतर त्यांनी बुलडाणा येथून कैकाडी जातीचा अनुसूचित जातीचा दाखला मिळविला. आमदार यशवंत माने यांचे भाऊ निवृत्त मुख्याध्यापक हनुमंत माने यांनी बुलढाणा येथून काढलेल्या अनुसूचित जातीच्या दाखल्यावर आमदार माने यांना अनुसुचित जातीचा दाखला मिळाला. आमदार माने यांचे बंधू हनुमंत यांच्याकडे असलेल्या विमुक्त जातीच्या दाखल्यावरुन हनुमंत माने यांच्या कन्या सुजाता यांना विमुक्त जातीचा दाखला मिळाला. या दाखल्यावर सुजाता या रयत शिक्षण संस्थेच्या कर्मवीर भाऊराव पाटील कनिष्ठ महाविद्यालयात सहशिक्षिका पदावर पंढरपूर येथे नोकरी करत आहेत. माने यांनी विमुक्त जाती आणि अनुसचित जाती अशा दोन्ही जातींसाठी असलेला लाभ घेतला आहे. माने यांच्या कुटुंबांचे नक्की काय चालले आहे? ते नक्की कोणत्या जातीचे आहेत? या बद्दल आमदार माने यांनी सर्वांना सांगावे असे आवाहन मोहोळचे शिवसेना युवानेते सोमेश क्षीरसागर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले आहे. आमदार यशवंत माने यांनी विमुक्त जातीच्या प्रमाणपत्रावर शालेय जीवनात व महाविद्यालयीन जीवनात शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतला. अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्रावर त्यांनी इंदापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील राखीव जागेवरून संचालक पद मिळविले, पेट्रोल पंप, शेडनेट, ट्रॅक्‍टर या सह शेतीच्या लाभाच्या योजना त्यांनी अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्रावर मिळविल्या आहेत. विमुक्त जातीच्या प्रमाणपत्रावर आमदार यशवंत माने यांचे बंधू हनुमंत माने, पुतणे सोपान माने, पुतणी सुजाता यांनी नोकरी व शिष्यवृत्ती असे लाभ घेतले आहेत. माने कुटुंबीयांकडे विमुक्त जातीचा आणि अनुसूचित जातीचा असे दोन दाखले आहेत. हे दोन्ही दाखले काढून घ्यावेत अशी मागणी आपण न्यायालयाच्या माध्यमातून केली असल्याचेही क्षीरसागर यांनी सांगितले. आमच्या विरोधात खोट्या तक्रारी केल्या जात आहेत. माझे वडील नागनाथ क्षीरसागर, चुलते संजय क्षीरसागर व आमच्या कुटुंबाकडे हिंदू खाटीकचे अनुसूचित जातीचे दाखले आहेत. नागनाथ क्षीरसागर यांच्या जातीच्या दाखल्याचे वैधता प्रमाणपत्र नाही. परंतु आमच्या कुटुंबातील उर्वरित सदस्यांकडे जातीच्या दाखल्याचे वैधता प्रमाणपत्र आहे. आमच्याकडील दाखल्यांच्या विरोधात सुरुवातीला माजी आमदार रमेश कदम, प्रमोद गायकवाड, हुकुमचंद भालाणी आणि दादासाहेब पवार यांनी सोलापूरच्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. आता आमदार यशवंत माने यांचे बंधू हनुमंत माने व पेनुर गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी सोनवणे हे नागनाथ क्षीरसागर यांच्या जात प्रमाणपत्रा विरोधात तक्रार करत आहेत. नागनाथ क्षीरसागर यांच्या भावाच्या व मुलाच्या जातीच्या दाखल्याचे वैधता प्रमाणपत्र आहे. सोलापूर ज्या समितीने आमच्या जातीच्या दाखल्या बद्दल यापूर्वीच निकाल दिला आहे त्या समितीकडे पुन्हा तक्रार दाखल केली जात आहे. बुलढाणा व सोलापूर जिल्हा जात पडताळणी समिती राजकीय दबावाखाली काम करत आहे. क्षीसागर हे पराभूत उमेदवार आहेत. यशवंत माने हे विद्यमान आमदार आहेत. पराभूत उमेदवाराच्या विरोधात दाखल झालेल्या तक्रारीला सोलापूर जिल्हा जात पडताळणी समिती अधिक महत्व देत आहे. विद्यमान आमदारांच्या विरोधात आम्ही बुलडाणा जात पडताळणी समितीकडे दाखल केलेल्या तक्रारीला बुलडाणा ही समिती अजिबात महत्त्व देत नाही, वेळेवर सुनावणी ठेवत नाही. एकाच विभागातील या दोन समितीच्या कामकाजात भेदभाव का? असा सवालही सोमेश क्षीरसागर यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.

