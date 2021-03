भगिरथ भालकेंसाठी राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आग्रही : अजित पवार यांच्याकडे करणार उमेदवारीची मागणी 

मंगळवेढा : पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची उमेदवारी भगिरथ भालके यांना देण्यात यावी, अशी मागणी मंगळवेढा तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती शहराध्यक्ष मुजमिल काझी यांनी दिली. पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यापासून राजकीय हालचालींना वेग आला असला तरी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार कोण, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पदाधिकारी निवडीवरून पंढरपूरात सुरू असलेला राजकीय गोंधळ अद्यापही संपुष्टात आला नाही, त्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार व प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे पंढरपूर दौऱ्यावर येत आहेत. आज सायंकाळी मंगळवेढा किल्ला भागात भगिरथ भालके, अजित जगताप पांडुरंग नाईकवडी, प्रवीण खवतोडे, संकेत खटके, तालुकाध्यक्ष भारत बेदरे,रामचंद्र वाकडे, ज्ञानेश्वर भगरे, पांडुरंग ताड पोपट पडवळे, भारत नागणे, सुरेश कट्टे, रावसाहेब फटे, अशोक माने,अजित यादव आदींनी किल्ला भागात परिसरातील नागरिकांच्या भेटी आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यादरम्यान ही माहिती देण्यात आली. शहर व तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने उपमुख्यमंत्री पवार व प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांची भेट घेऊन ही मागणी करण्यात येणार आहे. भगिरथ भालके हे विठ्ठल कारखान्याच्या माध्यमातून गेली दहा वर्षे राजकारणात सक्रिय सहभागी आहेत. तर (स्व.) भालके यांच्या राजकीय हालचाली त्यांना माहीत झाल्यामुळे ते राजकारणात नवखे नाहीत, त्यामुळे विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत साठी भारत भालके यांनी मतदार संघाच्या विकासासाठी आतापर्यंत केलेले काम व त्यांचे राहिले अपूर्ण काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी भगिरथ भालके ना संधी देणे, हे आवश्‍यक आहे. सध्या त्यांची मंगळवेढा पंढरपूर मतदारसंघातील युवकांमध्ये चांगली क्रेज आहे. त्यामुळे त्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात येणार आहे, असे काझी म्हणाले. दरम्यान, भगिरथ भालके यांनाच विधानसभेची उमेदवारी द्यावी, अशी मागणी मरोळ येथील स्वाभिमानी ग्राम विकास आघाडीच्या वतीने राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: NCP office bearers insist for Bhagirath Bhalke: Will demand candidature from Ajit Pawar