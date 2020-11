करमाळा (सोलापूर) : तालुक्‍यातील बिटरगाव (श्री) येथील हायमास्ट दिवे बंद पडले आहेत. पांडुरंग वस्ती येथील देवीच्या मंदिरापुढे रात्री ग्रामस्थ एकत्र बसतात. तिथे प्रकाश पडावा म्हणून गेल्या वर्षी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून हायमास्ट दिवा बसवला होता. मात्र, हा दिवा बसवल्यापासून बंदच आहे. त्याचप्रमाणे गावात चौकातीलही दिवा बंद आहे. येथील नागरिकांनी तक्रार करूनही दुर्लक्ष केले जात असून, उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. करमाळा- जामखेड रस्त्यापासून खाटीक वस्तीपासून पांडुरंग वस्तीला जाण्यासाठी रस्ता आहे. बिटरगाव (श्री) ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत मोठी लोकवस्ती असलेली ही वस्ती आहे. येथे नागरिकांना सुविधा मिळाव्यात म्हणून ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून हायमास्ट दिवा बसवण्यात आला. मात्र, हा दिवा फक्त नावालाच ठरला आहे. दिवा बसवल्यापासून फक्त काही दिवस या दिव्याचा प्रकाश पडला आहे. हायमास्ट दिवा म्हटलं, की चार बाजूला मोठे एलईडी चार दिवे असतात. मात्र, येथे तीनच दिवे आहेत. हा दिवा बंद पडल्यापासून नागरिकांनी ग्रामपंचायतीकडे तक्रारी केल्या आहेत. परंतु अद्याप दिवा सुरू झालेला नाही. याबाबत अभिजित वाघमोडे म्हणाले, पांडुरंग वस्तीवर सभागृहापुढे रात्री नागरिक एकत्र येतात. धार्मिक कार्यक्रमावेळी येथे सर्व भक्त दर्शनासाठी येतात. त्यामुळे गेल्यावर्षी हायमास्ट दिवा बसवण्यात आला होता. मात्र, हा दिवा गेल्या वर्षीपासूनच बंद आहे. गावातील सर्व ठिकाणी चार दिवे असताना याला तीन का, असा प्रश्‍न केल्यानंतर, या दिव्याला निधी कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, आहे ते सुद्धा दिवे बंद आहेत. याबाबत तक्रार करूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. हा दिवा त्वरित बदलावा. गावातील चौकात बसवलेला दिवा बंद असून गुरुवारी याची दुरुस्ती केली होती. मात्र, त्यानंतरही दिवा बंद आहे. हे दिवेच निकृष्ट असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. संपादन - सुस्मिता वडतिले



Web Title: The new High Mast Lamp at Bittergaon (Shri) has been closed for over a year