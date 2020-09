नूतन अध्यक्ष दिलीप माने : दूध संघासाठी तयार करणार आराखडा

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी येत्या आठवड्यात आराखडा तयार केला जाणार आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी येत्या काळात केली जाणार असल्याची माहिती दूध संघाचे नूतन अध्यक्ष तथा माजी आमदार दिलीप माने यांनी दिली. सोलापूर जिल्हा दूध संघाच्या अध्यक्षपदी दिलीप माने यांची आज बिनविरोध निवड झाली. या निवडीनंतर ते बोलत होते. आमदार परिचारक यांचा राजीनामा संचालक मंडळाने नामंजूर केल्याचे कारण देत औदुंबर वाडदेकर व जयंत साळे या दोन संचालकांनी न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आल्याने निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. माजी आमदार गणपतराव देशमुख, माजीमंत्री दिलीप सोपल, माजी आमदार राजन पाटील, आमदार संजयमामा शिंदे, माजी आमदार दिलीप माने, माजी आमदार दीपक साळुंखे, बबनराव आवताडे यांच्या उपस्थितीत सातरस्ता येथील शासकिय विश्रामगृहात बैठक झाली. याच बैठकीत माजी आमदार माने यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. त्यानंतर दुपारी अडीच वाजता अध्यक्ष निवडीसाठी संघाच्या मुख्य कार्यालयात जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक दुग्ध सुनील शिरापूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवड प्रक्रिया झाली. अध्यक्षपदासाठी एकच अर्ज प्राप्त झाल्याने ही निवड बिनविरोध झाली. माने यांच्या अर्जावर सूचक म्हणून बबनराव आवताडे तर अनुमोदक म्हणून विजय येलपले यांनी स्वाक्षरी केली. यावेळी व्हाईस चेअरमन मनोहर डोंगरे यांच्यासह संचालक उपस्थित होते. अध्यक्ष निवडीनंतर माजी आमदार देशमुख, माजी आमदार सोपल यांनी यावेळी दूध संघापुढील आव्हाने, संघाची आर्थिक स्थिती याबाबत मनोगत व्यक्त केले. नूतन चेअरमन माने यांचा सत्कार माजी आमदार राजन पाटील यांच्या हस्ते झाला.

