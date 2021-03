रात्रीच्या संचारबंदीची कडक अंमलबजावणी नाहीच ! अंत्यविधीला गेल्यावर चोरट्याने फोडले घर 

सोलापूर : कोरोनाच्या सुरवातीला लॉकडाउन करण्यात आला. त्यानंतर काही दिवसांचे लॉकडाउन झाले, त्या वेळी पोलिस कारवाईच्या भीतीने रस्त्यांवर अथवा घराबाहेर कोणीही येत नव्हते. आता मागील काही दिवसांपासून रात्री 11 ते पहाटे पाच वाजेपर्यंत रात्रीची संचारबंदी लागू झाली आहे. तरीही रात्री 11 नंतर रस्त्यांवरील वाहनांची वर्दळ कमी झाल्याचे दिसत नाही. सात रस्ता, जुना पूना नाका या ठिकाणी पोलिस असतानाही वाहने मोठ्या प्रमाणावर ये-जा करत असल्याचे चित्र आहे. रात्रीच्या संचारबंदीची कडक अंमलबजावणी झाल्यास निश्‍चितपणे कोरोना कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास सोलापूरकरांना वाटत आहे. खंडणी मागितली ! तरुणाविरुद्ध गुन्हा

सुराणा मार्केट परिसरातील यश राजेश शिंदे याच्याकडून मुलाने एक लाख 40 हजार रुपये व्याजाने घेतले. त्या बदल्यात त्याच्याकडील दुचाकी गहाण ठेवली. मात्र, आता शिंदे याने मुलाच्या नवी पेठेतील दुकानात जाऊन साडेचार लाखांची मागणी केली. पैसे दे नाहीतर दुकान कसे उघडतो, तेच बघतो म्हणून खंडणी मागून दमदाटी केल्याची फिर्याद रेश्‍मा इक्‍बाल शिलेदार (रा. आसरा चौक, टंकसाळ चौक) यांनी फौजदार चावडी पोलिसांत दिली. पोलिस उपनिरीक्षक श्री. भोईटे हे या गुन्ह्याचा पुढील तपास करीत आहेत. अंत्यविधीला गेल्यानंतर चोरट्याने केली घरफोडी

सासऱ्याच्या अंत्यविधीसाठी आशू मोहन चारी (रा. शिवाजी नगर, बाळे) या नागपूरला गेल्या. घरात कोणीच नसल्याची संधी साधून चोरट्याने घराचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. कपाटातील 40 हजार रुपयांची रोकड चोरट्याने लंपास केल्याचे आशू चारी यांना घरी परतल्यानंतर समजले. त्यानंतर त्यांनी फौजदार चावडी पोलिस ठाणे गाठले आणि फिर्याद दिली. या गुन्ह्याचा तपास श्री. शेख हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: News of crimes committed in and around Solapur city