सोलापूर : शहरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या हेतूने रात्रीची संचारबंदी आता 14 मार्चपर्यंत वाढविली आहे. या काळात जीवनावश्‍यक वस्तू, अत्यावश्‍यक सेवा वगळता अन्य आस्थापना रात्री 11 ते पहाटे पाच वाजेपर्यंत बंद राहणार आहेत. तर दहावी-बारावीचे वर्ग सुरु राहणार असून कोरोनाचे नियम पाळून या विद्यार्थ्यांचे कोचिंग क्‍लासेस सुरु राहतील, असे नवे आदेश आज महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी काढले आहेत. शहरातील शैक्षणिक संस्था, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा (दहावी-बारावीचे वर्ग व त्यांचे खासगी क्‍लासेस वगळून), महाविद्यालये, खासगी शिकवणी बंद ठेवल्या जाणार आहेत. शहरातील अभ्यासिका, ग्रंथालयांना 50 टक्‍के उपस्थितीत सुरक्षित अंतर ठेवून परवानगी दिली जाणार आहे. विवाहासाठी 50 जणांनाच परवानगी असणार आहे. त्यासाठी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. मंगल कार्यालयांनी नियम मोडल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. शहरातील सर्व हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार हे रात्री 11 वाजता वाजेपर्यंतच सुरु राहतील, असेही आयुक्‍तांनी आदेशात नमूद केले आहे. प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता उर्वरित क्षेत्रातील धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे सुरु करण्यास निर्बंध पाळून परवानगी राहील, असेही आयुक्‍तांनी स्पष्ट केले आहे. तर या काळात यात्रा, उत्सव, उरुस, वारीवर बंदी असेल, असेही त्यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

