शेतकऱ्यांनी अडविले रस्त्याचे काम ! खुडूस-निमगाव नकाशातील रस्ता करण्याची निमगावकरांची मागणी 

निमगाव (सोलापूर) : खुडूस ते निमगाव या नकाशातील जुना रस्ता दोन्ही बाजूकडील शेतकऱ्यांनी अडवला आहे. या रस्त्यावरून जाणारे शेतकरी स्वातंत्र्यदिनी तहसील कार्यालयासमोर उपोषणास बसले होते. या वेळी माळशिरसचे तत्कालीन तहसीलदार अभिजित पाटील यांनी रस्ता अडविणाऱ्या शेतकऱ्यांना आठ दिवसांत सरकारी मोजणी करून हद्दी फिक्‍स करण्याची नोटीस बजावली होती. परंतु, दोन महिने झाले तरी रस्त्याचा प्रश्‍न "जैसे थे' असाच आहे. पाऊस पडल्यानंतर मात्र या रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. हा रस्ता नकाशात असूनही निमगावपासून दोन किलोमीटर अंतरावर काही शेतकऱ्यांनी या रस्त्याचे काम अडविले आहे. रस्ता अडविलेल्या ठिकाणी मोठा खड्डा पडला असून, मोठ्या प्रमाणात चिखल झाला आहे. रस्ता नसल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांचे येणे- जाणे, शेतमालाची वाहतूक करणेही बंद झाले आहे. याबाबत 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनी येथील नागरिकांनी तहसील कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. या वेळी माळशिरसचे तत्कालीन तहसीलदार अभिजित पाटील यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत पाटील यांनी आठ दिवसांत रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले होते. त्यानंतर अद्यापपर्यंत बांधकाम विभागाचे अधिकारी या रस्त्याकडे फिरकलेच नाहीत. या रस्त्याबाबत बांधकाम विभागाचे अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी येथील शेतकरी श्रीमंत मगर, राजाराम मगर, लक्ष्मण मगर आदी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या शेतकऱ्यांनी माळशिरसचे आमदार राम सातपुते व माळशिरसचे तहसीलदार यांना लेखी निवेदन दिले होते. तसेच उपोषणाचे हत्यार देखील उपसले होते. परंतु अद्याप या रस्त्याचे काम झालेले नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची मात्र अडवणूक होत आहे. निमगावचे शेतकरी श्रीकांत मगर म्हणाले, रस्ता नसल्यामुळे आम्हा सर्व शेतकऱ्यांचे येणे-जाणे बंद झाले आहे. शेतमालाची वाहतूकही बंद झाली आहे. आजारी रुग्ण हॉस्पिटलला न्यायचा झाला तरी रस्ता नाही. आम्ही स्वातंत्र्यदिनी उपोषणास बसल्यानंतर तत्कालीन तहसीलदार अभिजित पाटील यांनी आठ दिवसांत रस्त्याचा प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन दिले होते; परंतु अद्याप रस्त्याचे काम झाले नाही. तरी लवकरात लवकर काम करावे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

