विजयपूर रोड परिसरात आढळले नऊ रुग्ण ! आज 40 पॉझिटिव्ह तर झोपडपट्टीतील 64 वर्षीय महिलेचा मृत्यू 

सोलापूर : सोलापुरातील रेल्वे लाईन्स्‌, सैफूल, जुळे सोलापूर, विजयपूर रोड, कुमठा नाका, कुमठे या परिसरात रुग्ण आढळत आहेत. आज आढळलेल्या 40 रुग्णांमध्ये नऊ रुग्ण विजयपूर रोड परिसरातील आहेत. दुसरीकडे 'माझे कुटूंब माझी जबाबदारी' या मोहिमेअंतर्गत मागील काही दिवसांपासून को-मॉर्बिड रुग्णांचा घरोघरी सर्व्हे केला जात आहे. तरीही 60 वर्षांवरील व्यक्‍तीच कोरोनाच्या बळी ठरत असल्याचे विशेष. दरम्यान, नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, मास्कचा वापर करावा, असे आवाहन महापालिकेकडून केले जात आहे. ठळक बाबी... आतापर्यंत शहरातील 97 हजार 30 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

शहरातील नऊ हजार 612 व्यक्‍तींना झाली कोरोनाची बाधा

आज एक हजार 385 संशयितांमध्ये 18 पुरुष व 22 महिला निघाल्या पॉझिटिव्ह

विजयपूर रोडवरील गरिबी हटाव झोपडपट्टी- 2 मधील 64 वर्षीय महिलेचा मृत्यू

आतापर्यंत आठ हजार 621 रुग्णांची कोरोनावर मात; 456 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार आज शहरात हिंदुस्थान शाळेजवळ, सात रस्ता, अशोक नगर, झोपडपट्टी क्र. एक, आनंद नगर, द्वारका नगर (विजयपूर रोड), जानकी नगर (आसरा), उत्तर कसबा (चौपाड), सर्वोदय हाईट्‌स (वसंत विहार), पाटील नगर, कृष्णा नगर (सैफूल), सदिच्छा नगर, संतोष नगर, गोकुळधाम (जुळे सोलापूर), आयकर नगर (रंगभवन), नवोदय नगर (होटगी रोड), बाल शिवयोगी नगर (कुमठा नाका), अवसे वस्ती (आमराई), दमाणी नगर, अशोक चौक (पाच्छा पेठ), आदित्य नगर, संगमेश्‍वर कॉलेजमागे, युनायटेड रेसिडेन्सी (रेल्वे लाईन्स), हेरिटेज अपार्टमेंट (दक्षिण सदर बझार), सिध्देश्‍वर पेठ, दक्षिण कसबा आणि शिवगंगा नगर येथे नव्याने रुग्ण आढळले आहेत.

Web Title: Nine patients found in Vijaypur Road area! Today, 40 positive and 64-year-old slum area woman died