सोलापूर : कोरोना काळात रात्रंदिवस मेहनत करुन रुग्णसेवा करणाऱ्या नागरी आरोग्य केंद्रांमधील सर्व वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दसऱ्यानिमित्ताने रविवारी (ता. 25) सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. आरोग्य खात्याअंतर्गत काम करणाऱ्या शहरातील 15 नागरी आरोग्य केंद्रांमधील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रथमच सुट्टी देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी शनिवारी (ता. 24) घेतला आहे. कोरोनामुळे मार्चपासून विनासुट्टी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. रविवारी दसरा सण असल्याने शहरातील सर्वच नागरी आरोग्य केंद्रांमधील सर्व प्रकारची कार्यालयीन कामे बंद राहतील, असेही आयुक्‍तांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, 'कुटूंब माझी जबाबदारी' या मोहिमेसह शहरातील को- मॉर्बिड रुग्णांचा सर्व्हे दररोज केला जातो. महापालिका परिसरातील शिक्षकांची मदत त्यासाठी घेतली जात आहे. किमान 30 ते 55 दिवसांपर्यंत अनेकांनी ड्यूटी केली आहे. त्यांनाही आयुक्‍तांच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. शहरातील सर्व्हेलाही असेल सुट्टी

दसरा हा सण देशभर मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने सोलापूर शहरातील नागरी आरोग्य केंद्रांमधील कर्मचाऱ्यांना सुट्टी जाहीर झाली आहे. तर कोरोनाचे आगमन झाल्यानंतर शहरातील को-मॉर्बिड रुग्णांसह कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्‍तींचा शोध घेण्याचे काम करणाऱ्यांना सुट्टी दिली जाणार आहे. रविवारी (ता. 25) शहरातील सर्व्हेचे काम पूर्णपणे बंद राहील, अशी माहिती महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.

Web Title: No corona survey on Sunday ! All medical officers and staff of civic health centers will be on leave on Sunday on the occasion of Dussehra