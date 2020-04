पोलिस अधीक्षकांच्या पासशिवाय करमाळ्यात प्रवेश नाही 

करमाळा (जि. सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍याच्या वेशीवर कोरोना व्हायरस आला आहे. त्यामुळे प्रशासन अतिशय सतर्क झाले आहे. याबाबत तालुक्‍याच्या सीमेवर बंदोबस्त वाढवला असून कोणीही येथून येणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. पुणे जिल्ह्यातील भिगवण स्टेशन येथे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडल्याने पश्‍चिमेकडील सर्व गावांनी दक्षता घेण्याच्या सूचना करमाळा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे यांनी दिल्या आहेत. पोलिस अधीक्षकांचा पास असल्याशिवाय येथून कोणालाही प्रवेश देऊ नये असा आदेश त्यांनी दिला आहे.

पोलिस निरीक्षक पाडुळे म्हणाले, भिगवण स्टेशन येथे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला आहे. भिगवण स्टेशन ते कोंढारचिंचोली (ता. करमाळा) हे अंतर फक्त साडेसहा किलोमीटर आहे. सरकारच्या आदेशानुसार कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळतो त्या ठिकाणापासून तीन ते सात किलोमीटर दरम्यानचा परिसर बफर झोन म्हणून जाहीर केला जातो. भिगवण स्टेशनपासून कोंढारचिंचोली हे गाव साडेसहा किलोमीटरवर असल्याने बफर झोनमध्ये येत आहे. त्यामुळे कोंढारचिंचोली येथील डिकसळ पुलावरून जाणारी-येणारी वाहतूक अत्यंत कडक केली आहे. अतिअत्यावश्‍यक असल्यासच बाहेर सोडावे. याशिवाय पोलिस अधीक्षकांचा पास असल्याशिवाय प्रवेश देऊ नये.

