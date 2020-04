कोरोना : शुक्रवारची नमाज घरीच अदा करा

सोलापूर : सध्या "कोरोना'ला रोखण्यासाठी राज्य तसेच केंद्र सरकार विविध उपाययोजना करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात 21 दिवस लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. जनता कर्फ्यूत सहभागी होत आजपर्यंत सर्वांनी सहकार्य केले. उद्या शुक्रवार असल्याने घरातच आपण नमाज अदा करू शकतो किंवा जोहरची नमाज म्हणून शुक्रवारची नमाज आपण अदा करू शकतो. यामुळे आपणास घराबाहेर जाण्याची आवश्‍यकता नाही. शहरातील सर्व मशिदीत मागील तीन शुक्रवारपासून नमाज अदा करणे बंद असल्याचे शहरातील मौलानांनी सांगितले. तसेच, उद्या शुक्रवारची नमाज घरीच अदा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. हेही वाचा - ती पतीला मुखाग्नी देताना मुले - मुली व्हिडिओ कॉलिंगवर जमात अहले हदीस सोलापूर यांच्याकडून मागील तीन शुक्रवारपासून मशिदीत नमाज पठण करणे बंद केले आहे. सर्व मुस्लिम बांधव घरातच पाच वेळची नमाज पठण करत आहेत. काही नागरिक मशिदीत येऊन नमाज पठण केले तर चालेल का? असे विचारत आहेत. परंतु, आम्ही सक्‍तीने त्यांना कोरोनामुळे मशिदीत नमाज पठण बंद केल्याचे सांगत आहे. तुम्ही घरात शुक्रवारची नमाज पठण करावी.

- ताहेर बेग,

मौलाना, अहले हदीस, सोलापूर उद्या शुक्रवार असल्याने नमाज घरात पठण केले जाऊ शकते. घरात तीन व्यक्‍ती असतील तर नमाज अदा होते. शुक्रवारच्या दोन अजान असतात, तर घरात नमाज पठण करताना एक अजान दिली तरी चालते. एका व्यक्‍तीने अरबी खुदबा संबोधित करावा. अशा प्रकारे शुक्रवारची नमाज पठण केली जाऊ शकते. यात मशिदीत दिली जाणारी अजान ग्राह्य धरली जाते. ही अजान मिळून दोन अजान होतात. दुसरी आजान घरी देण्याची आवश्‍यकता नाही. ही सुविधा देण्यामागचे कारण म्हणजे एखाद्या संसर्ग होणाऱ्या आजारावेळी नागरिक एकत्रित येऊ नये. याची काळजी घेतली गेली आहे.

- मुश्‍ताक बेनिशिरूर, सोलापूर सध्या जगात "कोरोना'व्हायरसने सर्व मानव त्रस्त आहेत. त्यामुळे प्रत्येक देशात या आजाराने कित्येक नागरिकांचे मृत्यू झाले आहेत. कित्येक देशात सध्या लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. सध्या आपल्या देशातही लॉकडाऊन असून इस्लाम धर्मातही अशीच शिकवण दिली की, स्वत:च्या जिवाची स्वत: व इतरांची काळजी करावी. आपण देशात लागू केलेले आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तींची आहे. आपण सगळेजण घरात राहून प्रत्येक नमाज पठण करावी. तसेच, शुक्रवारची नमाज जोहर म्हणून घरात पठण करावी.

- मौलाना जैनोद्दीन जामई सोलापुरी,

इमाम व खतीब मशीद अब्दुल्ला इब्राहिम, हैदराबाद सध्या "कोरोना' व्हायरसने पूर्ण देश एक होऊन आजाराशी लढत आहे. व्हायरसपासून बचाव करावयाचा असेल तर सोशल डिस्टन्सी म्हणजे जमावाने एकत्र न येणे होय. म्हणूनच सरकारने लॉकडाऊन घोषित केलेला आहे. आपण सर्वजणांनी पालन करावे. मी सर्वांना सांगतो की शुक्रवारची नमाज घरातच पठण करावी.

- मौलाना मो. इब्राहिम

अध्यक्ष, जमियते उलमा, जिल्हा सोलापूर

