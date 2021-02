नुतन गायकवाड या 'एमआयएम'च्या गटनेत्या ! 'स्थायी'साठी पुनम बनसोडे, तस्लिम शेख यांची नाव 

सोलापूर : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या 16 सदस्यांची निवड आज होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत केली जाणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तीन वर्षांपासून स्थायी समितीत जाण्याची इच्छा असलेल्यांची गर्दी वाढू लागली आहे. एमआयएमचे शहराध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गटनेता रियाज खरादी यांच्या पत्रानुसार अजहर हुंडेकरी यांचे स्थायी समितीसाठी नाव सुचविल्याचे स्पष्ट केले. तर खरादी हे गटनेता नसून नुतन गायकवाड या एमआयएमच्या गटनेत्या आहेत. त्यांच्या पत्रानुसार पुनम बनसोडे आणि तस्लिम शेख यांची नावे देण्यात आली आहेत. आता नेमका गटनेता कोण आणि कोणाची नावे निश्‍चित होणार, याची उत्सुकता लागली आहे. ठळक बाबी... 16 फेब्रुवारी 2021 या माहिती अधिकारात मागविली होती गटनेत्यांची माहिती

30 मार्च 2017 च्या प्रस्तावानुसार एमआयएमच्या गटनेत्या नुतन गायकवाड असल्याचे समोर आले

एमआयएमचे शहराध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी अजहर हुंडेकरी यांचे नाव स्थायीसाठी दिले

नुतन गायकवाड यांच्या पत्रानुसार पुनम बनसोडे आणि तस्लिम शेख यांची नावे महापौरांकडे पाठविली

काही पक्षांमधील नगरसेवकांच्या हाकलपट्‌टीमुळे एमआयमएला दोन सदस्य मिळण्याची शक्‍यता महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या निवडीत गटनेत्यांच्या शिफारसीनुसार सदस्यांची नावे निश्‍चित केली जातात. एमआयएममध्ये तौफिक शेख आणि फारुख शाब्दी असे दोन गट पडल्याची अनेक दिवसांपासून चर्चा आहे. त्याची खरी प्रचिती आज आली. शाब्दी यांनी रियाज खरादी यांच्या लेटर पॅडचा आधार घेत हुंडेकरी यांचे नाव निश्‍चित केले. आपल्याला शाब्दी यांच्याकडून संधी मिळणार नाही, याची खात्री दुसऱ्या गटातील नगरसेवकांना यापूर्वीच झाली होती. त्यामुळे त्यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांकडे माहिती अधिकारातून गटनेता कोण याची माहिती 16 फेब्रुवारीलाच मागविली होती. त्यानुसार नुतन गायकवाड या गटनेत्या असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आता एमआयएमचा स्थायी समितीत कोणता नगरसेवक जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

